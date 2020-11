'Noodopvang voor daklozen in Ede gevonden'

De gemeente Ede heeft een plek gevonden waar problematische daklozen komende winter kunnen overnachten. Er komt vanaf 1 december een noodopvang aan de Nieuwe Kazernelaan, in het gebouw waar voorheen restaurant Pizza & Pizza gevestigd was.

De gemeenteraad had aangedrongen op een winteropvang voor de zogenoemde buitenslapers. Sommige daklozen slapen, na de sluiting van de vorige noodopvang, namelijk in tentjes in de bossen omdat ze nergens anders terecht kunnen.

Maatregelen tegen overlast

De aangewezen locatie ligt vlakbij het sociaal pension van het Leger des Heils. Daar was de vorige noodopvang gevestigd. Maar die locatie - in een kinderrijke woonwijk - was achterafgezien 'niet geschikt' voor daklozen met 'anti-sociaal gedrag' concludeerde de gemeente in een evaluatie.

Of de deze locatie, een paar honderd meter verderop, dat wel is? De gemeente wil overlast in de wijk in ieder geval voorkomen en neemt daarom maatregelen. Zo komt er begeleiding voor de tijdelijke bewoners en beveiliging. Wijkbewoners nodigt de gemeente uit om mee te denken over aanvullende maatregelen.

'Enige optie'

Het college van burgemeester en wethouders heeft meer dan 20 locaties bekeken. "Het PMT gebouw (het pand waar Pizza & Pizza heeft gezeten) op het kazerneterrein is het enige gebouw dat voldoet aan onze criteria", schrijft de gemeente in een persbericht. "Naar verwachting kunnen de buitenslapers hier zodra het gaat vriezen en in ieder geval rond 1 december worden opgevangen. We gebruiken het pand voor de noodopvang tot uiterlijk 15 april 2021."

