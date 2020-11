Opnieuw schoten gehoord in Klarenbeek

De eerste keer dat er schoten gehoord werden was rond 18.30 uur. De politie meldde zich bij een bouwkeet op de Hooiland en zocht naar sporen, maar kon niet achterhalen of er daadwerkelijk geschoten was. Er werd onder meer met honden gezocht naar een schutter. Er werd niet veel gevonden en de politie vertrok ook snel weer.

Maar rond 21.50 uur werd er weer een melding gedaan van een schietpartij. Weer gingen agenten ter plaatse. "We nemen deze melding zeker serieus, daarom zijn we daar nu weer aanwezig", meldt politiewoordvoerder Sven Strijbosch. "Er worden knallen gehoord, maar het is niet helder of er ook daadwerkelijk geschoten is."

Ook vrijdagochtend, bij daglicht, zal de politie verder zoeken naar sporen.