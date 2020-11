NEC'er El Karouani bovenaan in klassement beste speler eerste divisie

Souffian El Karouani is nu al de revelatie van NEC dit seizoen. De linksback blinkt wekelijks uit en is vaak betrokken bij doelpunten.

Hij is met zijn uitstekende spel zelfs koploper in het klassement van de beste speler van de eerste divisie volgens weekblad Voetbal International. "Dat heb ik niet meegekregen. Dat is mooi, ik hoor het nou voor de eerste keer", lacht de 20-jarige linksback. "Maar ik heb net tien wedstrijden gespeeld, we moeten er nog dertig ofzo. Ik hoop dat we iets moois kunnen bereiken en mijn individuele prestatie wil ik ook omhoog boosten."

NEC kan door een zege op Helmond Sport op evenveel punten komen als de titelpretendenten De Graafschap en Cambuur. "Het is aan ons om het te doen in De Goffert. Ik denk zeker dat we van die ploegen bovenin kunnen winnen. We hebben tegen De Graafschap en Almere onnodig de punten weggegeven. In de volgende ontmoetingen met ze gaan wij het laten zien."

Lijn doortrekken

El Karouani weet dat NEC tegen Helmond Sport veel spelers moet missen. "We doen het met de groep die we nu hebben. Je hebt het gezien tegen NAC, het gaat ons gewoon goed af. Dus we gaan proberen die lijn door te trekken. De teamprestatie gaat boven de individuele prestatie. Het gaat erom dat we als team winnen en als ik dan een goaltje of een assist meepik, is dat mooi meegenomen."