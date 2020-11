Justin Bieber en J Balvin, het zijn collega's van deze Arnhemse dj's

De Arnhemse muziekproducers Afro Bros schrijven binnenkort hits voor Justin Bieber en andere wereldtoppers. Ze hebben een contract in Amerika getekend bij een grote platenmaatschappij, Universal Music. Giordano Ashruf en Rashid Badloe maken snel naam en scoorden al hele rij hits over de hele wereld.

"Het is waanzinnig. Het is een droom die voor ons als muziekproducers uitkomt. We hebben een contract getekend in Miami", vertelt Giordano Ashruf aan Omroep Gelderland.

"We gaan muziek maken voor de artiesten daar. Er zitten hele grote muzikanten bij, zoals Justin Bieber en J Balvin. We hebben net WhatsApp-contact gehad met Daddy Yankee en die was enthousiast over wat beats. Dus hij wil de studio in. Het kan zijn dat er wat uitkomt."

Universal laat de Arnhemmers vrij in wat ze gaan doen. Giordano: "We hebben natuurlijk al hitjes gehad en we treden zelf ook veel op. Ze hebben gezegd: doe wat jullie moeten doen en breng gewoon hits naar ons."

De Arnhemse producers kunnen inmiddels bogen op een aantal grote hits, waarvan X van Nicky Jam de allergrootste is. Het lied is op YouTube een van de best bekeken clips aller tijden. Binnenkort is de twee miljardste view.

Het gaat om dit nummer.

'We blijven trouw aan Arnhem'

Ondank het succes en het contract in Amerika blijven de mannen gewoon in Nederland wonen. "Wij blijven trouw aan Arnhem. Je hebt tegenwoordig zo snel internet. We videobellen veel en zullen een of twee keer per maand naar Amerika vliegen om een studiodagje te doen met die gasten."

