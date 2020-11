Voedselbank maakt zich op voor ontslaggolf

"We hebben nu ongeveer 250 klanten en draaien op volle toeren", geeft voorzitter Peter Bob Peerenboom aan. "Het aantal klanten neemt in kleine mate toe, maar de grote hoos in verband met het coronavirus verwachten wij pas later.” Tot nu toe werd de economie in de Achterhoek volgens het UWV minder hard geraakt dan andere delen van het land. Ontslagen vielen vooral in de cultuur-, horeca-, luchtvaart-, en reissector, geen branches die groot zijn in de regio. Het UWV geeft aan dat de crisis steeds meer andere sectoren gaat raken en zo evolueert in een economische crisis, met gedwongen ontslagen en mogelijk meer klanten bij de voedselbank tot gevolg.



"Er zijn veel jongeren werkloos geworden en veel branches staan op zijn kop", aldus de voorzitter van de voedselbank. "Grote bedrijven ontslaan veel mensen, dus wij verwachten dat er landelijk twintig tot vijfentwintig procent klanten bij de voedselbank gaan bijkomen de komende periode." Hoe die stijging qua klanten er in Doetinchem uit gaat zien, durft Peerenboom niet te voorspellen. Om voorbereid te zijn op meer toeloop, moet er volgens de Voedselbank wel wat veranderen bij andere partijen.



Obstakels voor voedselbank

"Supermarkten zijn systemen aan het ontwikkelen om producten die aan de datum zitten toch nog snel te verkopen", noemt Peerenboom als voorbeeld van een obstakel voor de voedselbank. "En het tweede punt is dat de inzamelingen in de supermarkt stoppen, in maart stopte dat ook en nu weer, aangezien wij geen mensen in de supermarkt kunnen zetten vanwege het virus."



Donaties

Naast supermarkten, doet de Voedselbank een beroep op mensen om vooral te doneren. Volgens Peerenboom kunnen alle kleine beetjes helpen. "Met elke tien euro aan giften kunnen wij een klant een maand lang van een voedselpakket voorzien."