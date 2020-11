Schilderen maar! Oproep om eigen Bob Ross te maken

Iedereen in het museum is er klaar voor. De tentoonstelling is af, het is nu alleen wachten op het moment dat de musea weer open mogen.



Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Een vrolijk en rustig gevoel

In de tentoonstellingszaal voel je direct de rust die Bob Ross in zijn uitzendingen uitstraalde. Veertig schilderijen van hem staan in een halve cirkel in de zaal. Het ene landschap is nog meer betoverend dan het andere. Al kijkend naar de doeken hoor je op de achtergrond af en toe de zoetgevooisde stem van Ross en het geschraap van paletmessen en dansende kwasten op het doek. En als je je omdraait dan zie je de schilder met de enorme bos haar op een video.

Bob Ross (1942 - 1995)

Miljoenen mensen keken vanaf 1983 naar zijn tv-serie The Joy of Painting. In krap dertig minuten schilderde hij landschappen. Zijn stem en de blije manier waarop hij de kijker aansprak maakten dat hij velen aan het schilderen kreeg. Almighty moutains, happy little trees en fluffy clouds komen veelvuldig terug op zijn schilderijen. Ross overleed in 1995 op 52-jarige leeftijd aan de gevolgen van lymfklierkanker.







Foto: ©Bob Ross Inc

"Als ik hier binnen kom, dan word ik toch heel vrolijk. De manier waarop we de schilderijen hebben opgesteld vind ik zelf heel erg geslaagd", zegt Ype Koopmans, artistiek directeur van museum MORE. "Het is een drie-eenheid als je hier binnen bent: zijn zalvende stem op de achtergrond, zijn crispy haar en het palet van zijn schilderijen."

Doeken stonden in pakhuis naast het vliegveld

Een jaar geleden kwam het idee om een tentoonstelling over de Amerikaanse schilder te maken. Er wordt contact gezocht met de Bob Ross Inc. "Het bleek dat er nog nooit iets met zijn schilderijen gedaan was. Alle schilderijen van de televisie-uitzendingen stonden allemaal bij elkaar in een pakhuis naast een vliegveld. Hoe kun je het zo bedenken."

Een selectie van de schilderijen uit de tentoonstelling. Foto: Omroep Gelderland.

Uiteindelijk werd er een keus gemaakt uit al die schilderijen. "Je kijkt dan naar formaat, naar kleur en naar thema's. En op dit moment is het ook belangrijk dat je kijkt naar hoe je ze opstelt. Je moet de ruimte goed en veilig benutten." En zo heeft Gorssel de wereldprimeur en zijn er voor het eerst veertig schilderijen van Bob Ross in een expositie te zien.

Geen Rembrandt of Van Gogh.

Toch borrelt de vraag op of de schilderijen wel thuishoren in een museum. "Nee Ross is geen Rembrandt of Van Gogh, maar hij is wel beroemder dan hen", zegt artistiek directeur Koopmans. "Maar je moet hem ook niet zien als iemand uit de grote kunstgeschiedenis. Hij is iemand van de ontgrenzing van de kunst. Hij wilde dat mensen zich er fijn voelden en hij wilde ze iets leren."

Ga zelf schilderen!

De burgemeester van Lochem, Sebastiaan van 't Erve, is apetrots op de tentoonstelling. Op verzoek van Omroep Gelderland schildert hij vandaag op aanwijzingen van Ross. "Ik schilder de Lochemse Berg", legt hij uit. "Ik heb nog nooit zo geschilderd, maar ik heb wel heel vaak naar Bob Ross gekeken en de positieve benadering en dat positieve gevoel, dat doet hij echt heel erg goed."

Burgemeester Sebastiaan van 't Erve enthousiast aan het Bob Rossen. Foto: Omroep Gelderland.

De mooiste in ons gemeentehuis

Volgens de burgemeester is het vervelend dat de tentoonstelling nu nog even niet te zien is. "Maar dat betekent niet dat we niet met zijn allen kunnen gaan Bob Rossen." Hij roept iedereen op een schilderij in Bob Ross-stijl te maken van de Lochemse Berg. "De mooiste komt bij ons in het gemeentehuis te hangen. We kunnen in deze moeilijke periode toch wel wat positiviteit gebruiken!"

Het eindresultaat van het schilderij van de burgemeester lijkt warempel echt op bergen met bomen. "Maar ik mag het helaas niet in de tentoonstellingszaal plaatsen", lacht hij.