Sinterklaas wordt dit jaar te vroeg in Arnhem verwacht

Het heeft er alle schijn van dat Sinterklaas dit jaar te vroeg aankomt in Arnhem, weet Harro de Jong van de nieuwe stichting die de intocht organiseert. Dat zou alles te maken hebben met de verscherpte coronamaatregelen, die natuurlijk ook in Spanje gelden. Zwaaien op de Rijnkade zal dit jaar daardoor niet lukken, maar de vlogpieten zullen alles mooi in beeld brengen voor de kinderen, belooft hij.

Het ongeval wil dat Sint zijn Pakjesboot namelijk in de nacht aanmeert, en dan slapen de kinderen. Ook bij cultureel centrum Rozet doet rond dat tijdstip natuurlijk niemand open, waarna de Sint met zijn pieterbazen in hun zoektocht door de stad allerlei typisch Arnhemse locaties aan zullen doen. Dat avontuur is zaterdag 14 november vanaf 14.00 uur online te zien.

'Zonder mensen te kwetsen'

De Jong stapte afgelopen zomer met twee andere leden uit het bestuur van de commissie die eerder altijd de intocht organiseerde. Aanleiding was onenigheid over de kleur die de pieten moesten hebben. Uiteindelijk zegde ook de gemeente en de ondernemers van Platform Binnenstad Arnhem (PBA) het vertrouwen in die commissie op.

De opgestapte bestuursleden werden vervolgens gevraagd om met elkaar in gesprek te gaan, legt De Jong uit, en richtten een nieuwe stichting op. "Wij gaan het op een andere manier organiseren. Zonder mensen te kwetsen."

Pieten met eigen huidskleur

De pieten in deze intocht zijn niet zwart, bruin of grijs, vertelt De Jong. "Ook zullen er geen roetveegpieten zijn. Wij zijn helemaal van kleur afgestapt. Alle pieten houden hun eigen huidskleur." Ook met bijvoorbeeld snorren of baarden kun je jezelf onherkenbaar maken, meent De Jong. "Het zullen mooie mystieke figuren zijn, die goed in de traditie passen. Denk daarbij aan de kragen en pofmouwen die Zwarte Piet altijd had." Het zal volgens De Jong een waardige, traditionele uitstraling hebben.

Zijn stichting kan op brede steun van onder meer de gemeente en ondernemers rekenen. "De discussie met de vorige commissie maakte mij zo nu en dan zeer verdrietig", zegt PBA-voorzitter Gerard Velthuizen, verwijzend naar de terugkerende gesprekken over de kleur van Sint zijn metgezel. "Daar hebben we eindeloos over gediscussieerd." Velthuizen was dan ook 'zeer positief verrast' over het initiatief van deze nieuwe stichting. "En als opa ben ik zeer begaan met een goede Sinterklaas."

'Omkoping en belangen'

Wat de oude commissie doet, nu deze nieuwe stichting er is, is de vraag. Zij willen niet reageren. Op hun website kondigden zij eerder aan ook met een intocht te zullen komen. Verder gooien zij flink met modder door de opgestapte bestuursleden te beschuldigen van het omkopen van de gemeente en PBA. Ook zouden zij 'zakelijke en politieke belangen' belangrijker vinden dan de mening van de vrijwilligers.

'Keiharde smaad'

De Jong maakt zich er niet zo druk om. "Ik wil vooral zelf graag iets moois neerzetten." Uiteraard kloppen de beschuldigingen niet, laat hij weten. En mocht er nóg een boot langs de Rijn varen, dan zal die de kinderen vast niet in de weg zitten, relativeert hij de situatie. Toch zijn de uitspraken van de commissie wel 'keiharde smaad', meent Velthuizen. "Daar zou ik eigenlijk iets aan moeten doen. Maar ik neem daar de tijd niet voor."

