We zitten met zijn allen thuis, meubelverkoop gaat door het dak

Peter de Groot van De Groot Wonen in Apeldoorn ziet de toename ook. Corona zorgt er volgens hem voor dat mensen die hun huis onder handen willen nemen, daar nu de tijd rijp voor zien. Exacte cijfers heeft hij niet, maar fiks is het wel. Een dubbel gevoel heeft hij daarbij.

Drastisch gedaald

Dat het zo goed gaat, was niet de verwachting. Begin dit jaar zaten hij en zijn broers (die samen het familiebedrijf runnen) best even in de piepzak: "Toen corona in Nederland kwam, was dat een schok. De omzetten gingen drastisch naar beneden. Dat hadden wij nog nooit meegemaakt."

Na versoepelingen van de maatregelen kwamen mensen weer mondjesmaat in de winkel, daarna ging het hard en in de zomer was er een enorme opleving. "De omzet is echt stukken hoger dan vorig jaar, omdat mensen het huis gezellig willen maken."

Dat beeld herkent Bert-Jan van der Stelt van INretail. Hij volgt alles wat te maken heeft met 'wonen'. "We zien dat de meubelbranche erg goed draait. We hebben een plus van 26 procent in het laatste kwartaal ten opzichte van vorig jaar."

Meer geld over

Hij vervolgt: "In het begin van de coronacrisis was het heel slecht. Na de paasperiode zag je de boel opkrabbelen. Je ziet nu dat de branche enorm profiteert van de coronaperiode."

Maar waarom doet de branche het zo goed? Van der Stelt: "Mensen moeten thuiswerken, ze kunnen ook niet veel andere dingen: niet op reis, niet naar het theater en eigenlijk ook niet meer uit eten. Dat betekent dat er geld over is voor andere doeleinden. En dat is echt naar het huis gegaan, omdat dat de plek is waar mensen de meeste tijd doorbrengen."

Anders winkelen

Vanwege de coronacrisis shoppen klanten wel anders. De gehele meubelboulevard afstruinen, dat doen we niet meer. De Groot: "Als je kijkt", hij wijst om zich heen in een lege winkel, "het is niet druk. We zien dat mensen veel gerichter aan het kopen zijn. Dus niet zozeer funshoppen, maar gericht de meubels uitzoeken."

Terugkijkend op de afgelopen periode is hij niet ontevreden. Maar zijn toegenomen winst heeft wel een zure bijsmaak: "Je weet dat anderen het heel moeilijk hebben. Het liefst wil je dat de coronacrisis er helemaal niet is."

De crisis zal eindig zijn, dat beseft deze Apeldoornse ondernemer ook. Van der Stelt besluit: "We moeten eerlijk zijn dat we een jaar als dit volgend jaar niet hoeven te verwachten."