Model met een missie: 'Het is niet erg als je een rolletje meer hebt'

Naline is 34 jaar oud, moeder van twee kinderen en werkt in de jeugdzorg. Haar modellenwerk is haar grote passie, maar het heeft lang geduurd voor ze voor de camera durfde te staan.

'Wie wil er nou een fotoshoot met mij doen?'

"Ik ben in het verleden best wel onzeker geweest. Want ik dacht: ik ben klein en vol, welke fotograaf wil nou een fotoshoot met mij doen?" Maar toen ze kinderen kreeg, ging er een knop om. "Ik werd heel erg benieuwd of het me zou lukken om modellenwerk te doen." En dat lukte.

Ze begon 3,5 jaar geleden met selfies posten op Instagram, maar inmiddels heeft Naline al in verschillende bladen gestaan. Je kunt haar bijvoorbeeld kennen van de LINDA, VROUW Magazine of Panorama Magazine. Ook heeft ze in 2018 meegedaan aan Het Perfecte Plaatje en is ze te zien in de Videolanddocumentaire #EERLIJKEFOTO over body positivity.

"En nu ben ik door Illanga Bel van 2NSPR Foundation gevraagd om mee te doen aan deze miss-verkiezing", zegt ze met een lach op haar gezicht. Ze vindt het een hele eer.

Naline laat haar eerste publicatie zien, in 2018 stond ze zo in de Panorama. Foto: Omroep Gelderland

Taboe doorbreken

Naline wil met haar deelname een taboe doorbreken en jonge vrouwen en moeders inspireren. "Als je kijkt naar de Hollandse vrouw, is de gemiddeld maat misschien 42, maar geen maatje 34. Het is niet erg dat je een rolletje meer of minder hebt. Ga jezelf in de spiegel eens heel goed bekijken en zie hoe mooi je bent en besef dat jij de enige bent op de wereld die er zo uitziet. Je bent uniek."

Ze doet niet mee aan de missverkiezing om per se te winnen. "Ik had überhaupt nooit verwacht dat ik dit ooit nog een keer zou doen. Dus dat ik hier aan mee mag doen is al winnen an sich. Ik doe mee omdat ik een voorbeeld wil zijn en laten zien dat je als vollere vrouw dit gewoon kan."

Suriname

Eigenlijk zou Naline nu in Suriname zitten voor de missverkiezing. Maar vanwege de coronapandemie, gebeurt alles nu online. Er zijn al foto's gemaakt om aan de jury te laten zien. Ook moeten alle deelnemers video's van zichzelf insturen waarin iets over zichzelf en het land dat ze vertegenwoordigen vertellen.

Vanaf 16 november kan publiek meestemmen. Uiteindelijk wordt de winnares in december bekendgemaakt.