25 bushokjes vertellen het leven van een Nijmeegse vlieg

Onder andere omstandigheden zou eind deze maand in Nijmegen het Wintertuinfestival zijn gehouden. Een literair feestje waar schrijvers, dichters, muzikanten en kunstenaars elkaar ontmoeten. Om inmiddels bekende redenen ging er een streep door dat samenzijn, maar de advertentieruimte in 25 bushokjes is benut voor een lang verhaal van schrijver Jaap Robben: biografie van een vlieg.

Het verhaal is af en hangt sinds vandaag in de abri's. Robben noemt het een ontzettend leuk idee, dat hij met plezier omarmde. "Mijn agenda is al maanden leeg, en die leegte strekt zich nog uit tot ver in de toekomst. Dit gaf hoop", zegt Robben. Hij deelde zijn verhaal op in 25 kleine hoofdstukken, die stuk voor stuk te lezen zijn door de stad. Via drie fietsroutes of met één fikse wandeltocht van twee uur kan iedereen het complete verhaal lezen.

Frank van Dijk sprak met Jaap Robben. De tekst gaat verder onder het fragment:

Uitdaging

"Het was best een uitdaging om het verhaal zó te schrijven, dat iedere lezer niet kan wachten om het volgende bushokje op te zoeken", geeft Robben toe. "Als ik aan een roman werk, dan heb ik honderd, tweehonderd of driehonderd bladzijden. Dan wil je ook dat de lezer na iedere zin weer zin heeft in de volgende zin. Maar dit was echt een heel gepeuter. Ik wilde schrijven over iets dat je herkent in de stad. Een vlieg leeft gemiddeld twintig tot dertig dagen. En door de kleine dingen die hij meemaakt, kun je ook kleine hoofdstukjes schrijven."

De routekaarten zijn te downloaden via de website van Wintertuin 2020. De verhalen per reclamebord zijn ook online te luisteren.