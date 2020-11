Coalitieakkoord Tiel op koers ondanks bezuinigingen

Na de verkiezingen voor de gemeenteraad in 2018 vormden PvdB, VVD en PvdA de coalitie in Tiel. In het coalitieakkoord ‘Tiel in Balans’ spraken zij af tot 2022 te gaan werken aan een schone, aantrekkelijke en zorgzame gemeente. Op de helft van deze bestuursperiode hebben burgemeester en wethouders nu een overzicht gemaakt van de stand van zaken. Conclusie: de uitvoering van het coalitieprogramma ligt goed op koers.



Veel van de afgesproken speerpunten uit het coalitieprogramma zijn op de helft van deze bestuursperiode gerealiseerd of in gang gezet waardoor zij nog deze bestuursperiode gerealiseerd worden. Zo worden er 470 nieuwe woningen gebouwd en zit er ook schot in de verdere uitbouw van Passewaaij met bijbehorende rondweg. Daarnaast komen er nieuwe schoolgebouwen, wordt de binnenstad aangepakt, worden wegen verbeterd en komt de openbare verlichting weer op orde.



De gemeente probeert ook meer grip te krijgen op de kosten die gemaakt worden voor zorgtaken. Vanaf 1 januari 2021 kunnen inwoners met hulpvragen op het gebied van jeugd, Wmo, participatie, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en leerplicht op één plek terecht: laagdrempelig en gericht op preventie. Doel is dat minder mensen een beroep moeten doen op zwaardere vormen van zorg en ondersteuning. Zo hoopt men de kosten verder te beteugelen.



In de afgelopen twee jaar zijn ook zaken ontwikkeld die niet zijn opgenomen in het coalitieakkoord maar wel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van Tiel, zoals onder andere het op orde brengen van de schuldhulpverlening, het nieuwe subsidiebeleid en de aanpak van de problematiek rondom arbeidsmigranten.