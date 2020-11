De teststraten schieten uit de grond, maar ze zijn niet allemaal betrouwbaar

Yara, Anneloes en Mees zijn drie medische studenten in Nijmegen die wachten op hun coschappen en dus wel tijd hadden voor een eigen bedrijfje. “We lazen op internet over het Amsterdamse bedrijfje Medtester, dat een aantal studenten daar had opgezet. Dat leek ons ook wel leuk, dus vroegen we ze of we ook een Nijmeegse afdeling kunnen oprichten. Binnen een week was alles geregeld”, vertelt Yara Valkenburg.

Ze kregen een korte training in Amsterdam, hebben even op elkaar geoefend toen het eerste testmateriaal binnen was, en ze waren er klaar voor: voor 50 euro fietsen ze bij je langs en weet je binnen een kwartier of je corona hebt of niet.

Het is hier niet zo cowboy-achtig, hoor Jos Jansen (coronatester in Valburg)

De drie geneeskundestudenten zijn niet de enigen die in het gat springen die de overheid en de GGD’s laten liggen. In Doetinchem is het een taxi- en uitvaartvervoerder Correct Monnereau en in Valburg zag een uitzendorganisatie kansen.

Onder anderen gepensioneerd huisarts Jos Jansen neemt in Valbrug de tests - à 99 euro - af. “Dus het is hier niet zo cowboy-achtig, hoor”, zegt hij.

Er wordt ook een bus ingezet om op locatie te testen. “Als je dertig mensen van hetzelfde bedrijf hierheen laat rijden, dan is dat natuurlijk niet heel efficiënt”, legt initiatiefnemer Edwin Jansen uit.

Niet in orde

Het aantal commerciële (snel)teststraten groeit hard. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), dat de aanbieders moet controleren, heeft gemengde gevoelens bij die ontwikkeling.

“Het gaat ons allemaal om het kopje kleiner maken van het virus en daar kunnen ze een bijdrage aan leveren”, zegt hoofdinspecteur Korrie Louwes. “Tegelijkertijd zien we ook commerciële teststraten die het niet goed doen, die onbetrouwbaar materiaal gebruiken en geen medisch toezicht hebben geregeld. Daar waarschuwen we voor.”

De inspectie heeft uit het hele land al ‘tientallen meldingen’ gehad van aanbieders waar mogelijk iets niet in orde was.

Consument moet zelf controleren

Consumenten moeten daarom zélf ook controleren of ze zich wel door een betrouwbare aanbieder in de neus laten vegen. “Als consument kan je een paar dingen vragen. Welke arts is erbij betrokken en mag ik het BIG-nummer van de arts hebben? In het BIG-register kan je kijken of het een echte arts is. We verlangen niet dat de arts elke minuut van de dag aanwezig is, maar hij moet wel altijd bereikbaar zijn en toetsen of alles wel op een goede manier gebeurt”, geeft Louwes van de IGJ aan.

Consumenten moeten ook controleren of er gebruik wordt gemaakt van een goedgekeurde test. Op de site van het RIVM staan er nu zes.

'Tests moet je zorgvuldig doen'

Daarnaast moet de test worden afgenomen door een zorgprofessional. “Dat kan ook een student zijn”, bevestigt Louwes. “Maar de eindverantwoordelijkheid ligt bij de arts. Die moet bepalen of iemand dat kan. Die swaps gaan best heel diep je neus in. Dat moet je zorgvuldig doen.”

Tot slot moeten de commerciële teststraten positieve resultaten doorgeven aan de GGD, zodat die het bron- en contactonderzoek kan doen. GGD Noord- en Oost-Gelderland waarschuwt ervoor dat dat vaak niet gebeurt. "Het gevolg is dat er geen scherp beeld meer is van de cijfers en de verspreiding van corona. Hierdoor komt de volksgezondheid in gevaar", schrijft de GGD. "De cijfers die het RIVM verzamelt, worden onvolledig en daardoor onbetrouwbaar. Hierdoor wordt het lastiger om te beslissen welke maatregelen nodig zijn om verspreiding van het virus tegen te gaan."

