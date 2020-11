Staatssecretaris steunt onderzoek naar gifvaten in Doetinchem

“Ik vind het belangrijk dat goed onderzocht wordt wat hier is gebeurd, zodat alle betrokkenen er lessen uit kunnen trekken en herhaling wordt voorkomen”, schrijft de staatssecretaris in een antwoord op de Kamervragen. Daarmee ondersteunt van Veldhoven het onafhankelijk onderzoek van de gemeente. Ze heeft de casus in Doetinchem onder de aandacht gebracht bij de Adviescommissie VTH.

Deze commissie geeft advies op vergunningstaken, het toezicht en de handhavingstaken van gemeenten. Doel hiervan is om de overheid slagvaardiger en effectiever te laten werken. “Ik ga ervan uit dat de commissie signalen, zoals in de gifvatencasus, betrekt in haar werk. Zo kunnen we bredere lessen trekken uit dit voorval”, aldus Van Veldhoven.

Situatie is ongewenst

De staatssecretaris vindt de situatie in Doetinchem ongewenst: “Het is goed om te zien dat het bevoegde gezag, het college van van de gemeente, dit aanpakt en bestuursdwang toepast.”

De gemeente laat op korte termijn de inhoud van de vaten overpompen in vloeistofdichte containers om lekkage tegen te gaan. Daarna wil het college alle juridische middelen aanwenden om te zorgen dat de rekening voor het opruimen van het schuim bij de verantwoordelijke(n) terecht komt.

Verbranding PFAS kan niet in Nederland

Voor de langetermijnoplossing, waarbij PFAS bij temperaturen van rond de 1200 graden wordt vernietigd in draaitrommelovens, ziet de staatssecretaris geen mogelijkheden in Nederland. “Volgens de mij bekende informatie gaat Nederlands blusschuim voor vernietiging momenteel naar Duitsland, Denemarken en Frankrijk.”

Moties in de gemeenteraad

Op donderdag 12 november komen twee moties aan de orde in de gemeenteraad van Doetinchem over de gifvaten. In de eerste motie wordt opgeroepen om de PFAS, ook niet in gefilterde vorm, in de Oude IJssel te lozen. In de tweede vraagt de gemeenteraad om een onafhankelijk onderzoek vanuit de raad naar de rol van alle betrokkenen.



Zie ook: Lekkende gifvaten Doetinchem worden snel overgepompt