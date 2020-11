Leerlingen in Nijmegen in kankerverwekkende rook, school vertrekt

Groenschool Helicon aan de Energieweg in Nijmegen gaat daar weg omdat er grote zorgen zijn over de gezondheid van leerlingen en docenten. Aanleiding is de voorgenomen toename van 500 procent uitstoot door de asfaltcentrale aan de overkant van de straat. De rook bevat kankerverwekkend benzeen.

De school zegt dat de gemeente altijd de indruk heeft gewekt dat de industrie in de omgeving zou afnemen. Helicon was zelfs bezig met nieuwbouw, maar de grens is nu bereikt. Al decennia is de mbo-school gevestigd aan de Energieweg. De VMBO-afdeling zit elders in de stad. Het terrein aan de Energieweg is ongeveer drie hectare groot.

Hele gevaarlijke stof

Jaren is Helicon al in gesprek met de gemeente over nieuwbouw, omdat het gebouw aan de Energieweg verouderd is. Het idee was om de mbo-school en de vmbo-school daar te combineren.

Helicon ontdekte bij toeval de 500 procent verhoging van de uitstootnorm. Directeur Arjen Jaarsma: "Benzeen is een hele gevaarlijke stof. Je blijft daarmee onder de maximale norm van Nederland en Europa, maar het is 3,5 keer de norm die de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) hanteert."

Zelf meetapparatuur opgehangen

De school is door de gemeente meermaals voorgespiegeld dat de industrie voor de deur minder zou worden. "Er werd ons een beeld geschetst van appartementen aan het water, onder andere." De school heeft apparatuur laten ophangen die de concentratie van benzeen meet.

Voor Helicon is de grens bereikt. Ondanks grote investeringen, de architect was bijvoorbeeld al bezig, hebben ze nu besloten de bouw stop te zetten. Medewerkers van de gemeente hebben aangegeven dat het een keuze van de school zelf was om aan de rand van een terrein met zware industrie te willen bouwen en dat je jongeren vanzelfsprekend niet aan een dergelijke uitstoot moet blootstellen.

Vreemd

De Raad van State vernietigde eerder een ontwerpbestemmingsplan voor het industriegebied. Het bleek onder andere niet aanvaardbaar om de asfaltcentrale te laten groeien in combinatie met een aanvaardbaar woon- een leefklimaat. Voor de school alle reden om aan te nemen dat de uitstoot eerder kleiner dan groter zou worden.

"We hebben besloten om maar helemaal weg te gaan, omdat we dit toch geen plek vinden voor een school. Pal onder de schoorsteen van een asfaltcentrale die ook nog eens de komende jaren meer mag gaan uitstoten. En wij zijn natuurlijk niet de enige school op de Energieweg, er zijn er nog twee. Dan vind ik dit vreemd. Zeker voor een links college", zegt Jaarsma.

'ZwartLinks'

Eerder al uitten omwonenden hun zorgen over hun gezondheid. De gemeente liet destijds weten dat het om een tijdelijke verruiming van de uitstoot gaat voor een landelijke proef met duurzamer asfalt.

Volgens de gemeente is de gezondheid van bewoners niet in gevaar. "Is het nou GroenLinks of is het ZwartLinks?", zegt omwonende Roel Van Tiel verwijzend naar de grootste Nijmeegse partij. Over een pand aan dezelfde straat zei GroenLinks-wethouder Noël Vergunst eerder dat je er vanwege de luchtkwaliteit niet zou moeten willen wonen. Binnenkort praat de gemeenteraad over de kwestie.

