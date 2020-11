Geen Plat Gespöld, wel winnaar van Kleiroze

“In 2019-2020 zijn mooie muziekproducties in onze streektaal gemaakt”, zegt mede-organisator Diana Abbink van Plat Gespöld. “Dat willen we ondanks de corona graag blijven benadrukken en belonen.” Loeters ontvangt de Gelderse Kleiroze, een prijs voor dialectmuziek, voor het nummer ‘Gi-j zit in mien ziel’. Naast Loeters waren ook Sandra Vanreys en Udo & Denise genomineerd voor de prijs. Wanneer de daadwerkelijke uitreiking van de prijs plaatsvindt, is nog niet bekend.



Het streektaalfestival zou zondag plaatsvinden in de Popzaal van het DRU Industriepark in Ulft, nadat het eerder al werd doorgeschoven. Nu de Popzaal door de maatregelen twee weken op slot zit, heeft de organisatie besloten om volgend jaar september een nieuwe editie te organiseren. “We hopen dat we dan een beroep mogen doen op dezelfde gastartiesten, want we hadden dit jaar een prachtig omlijstend programma gepland”, aldus Abbink.