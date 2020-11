Horecapersoneel Ploccos werkt voor Rensa

Ploccos ging eerder een samenwerking aan met Paul Berntsen

“Rensa zit nu in het hoogseizoen en beleeft topdrukte, wij hebben personeel dat graag de schouders eronder zet, maar dat bij ons nu even niet kan”, zo schetst Juul Gesthuizen, bedrijfsleider bij de Ploccos Horeca Groep, de situatie. “Zo was één en één twee; binnen een paar dagen konden we aan de slag.” Normaal werkt het personeel van Ploccos in zaken als Plok en Jan&Jan in Didam, maar door de coronamaatregelen blijven deze locaties gesloten. Met een opzegtermijn van een week werkt het horecapersoneel nu op kantoor en in de distributiecentra van Rensa.Bij Rensa wordt met enthousiasme gereageerd op de nieuwe werknemers. “Ik vind het bovenal fantastisch dat onze tijdelijke collega’s op vrijwillige basis besloten hebben deze samenwerking aan te gaan en er het beste van maken”, zegt Job Schouten, directeur logistiek bij Rensa. “Het is bewonderingswaardig hoe veerkrachtig men is en denkt in mogelijkheden om met deze vreemde situatie om te gaan.”