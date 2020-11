Vitesse legt Gyan de Regt vast

De Regt speelt sinds dit seizoen in de voetbalacademie en is speelgerechtigd voor Vitesse O18, maar maakte al meerdere malen zijn opwachting in Vitesse O21.

Edward Sturing, Hoofd Vitesse Voetbal Academie: "Gyan heeft zich erg snel aangepast aan het niveau en doet het heel erg goed. Hij is een buitenspeler met een goede actie en een uitstekend overzicht. Gyan kan bovendien aan de zijlijn spelen, maar heeft ook een dreigende actie naar binnen toe."

"We zijn heel tevreden over hem en belonen Gyan daarom met dit contract. Maar dat doen we niet alleen vanwege zijn voetballende kwaliteiten. Hij heeft een goede mentaliteit, met de drive om alles uit zichzelf te halen. Ook dat speelt een grote rol in de beslissing om Gyan vast te leggen."

Blij met eerste contract

De Regt is zelf uiteraard ook zeer blij met zijn eerste contract bij Vitesse. "Het is in de afgelopen maanden heel snel met mij gegaan, maar ik heb er hard voor gewerkt om dit te bereiken. Daarom ben ik er heel trots op dat Vitesse het vertrouwen in mij uitspreekt met dit contract. Nu moet ik de volgende stappen zetten in mijn ontwikkeling."