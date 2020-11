Celstraffen geëist voor stelen van bijna een ton uit bank in Aalten

Twee mannen uit Arnhem hangen celstraffen van 12 en 9 maanden boven het hoofd. Het Openbaar Ministerie (OM) is ervan overtuigd dat het duo samen 89.880 euro uit een bankkluis in Aalten stal en dat geld vervolgens heeft witgewassen.

Eén van de mannen werkte ten tijde van de diefstal als storingsmonteur. Op de specifieke dag, 23 maart 2017, wordt hij opgeroepen voor een storing van een pinautomaat in Aalten. Hij rijdt naar de Achterhoek en naar eigen zeggen wordt hij onderweg ontvoerd.

Storingsmonteur: "Ik ben ontvoerd"

Een Audi stopt voor hem en twee gemaskerde personen bedreigen hem met een wapen, zo vertelt de Arnhemmer. "Mond houden, zeiden ze. Toen werd ik in de achterbak gegooid met een zak over m'n hoofd." Hij schat dat hij daarna zo'n 1,5 uur in de achterbak zat. Vervolgens werd hij naar eigen zeggen gedumpt in zijn dienstauto in Doetinchem, waar de politie hem uiteindelijk vond.

De tweede verdachte komt maanden later in beeld. Een inwoner van Doetinchem zegt hem gezien te hebben bij de auto waarin de storingsmonteur zou zijn 'gedumpt'. Hij zou daar met een boodschappentas, die volgens de ooggetuige een zware inhoud leek te hebben, rond de wagen hebben gelopen.

Bekenden van elkaar

Al snel blijkt dat de man, ook uit Arnhem, een bekende is van de storingsmonteur. Ze waren een tijdje collega's, wonen vlakbij elkaar en komen bij elkaar over de vloer. Op de dag van de diefstal uit de bankkluis heeft het duo diverse keren contact via prepaid telefoons, naar eigen zeggen om te communiceren over een wietkwekerij.

Tijdens het onderzoek gaat de politie er in eerste instantie uit van dat de storingsmonteur slachtoffer is, maar na een tijdje slaat de twijfel toe. Zo kan niemand de ontvoering van de monteur bevestigen, terwijl camerabeelden laten zien dat er op het bewuste tijdstip wel degelijk verkeer is op de N318.

Tegenstrijdigheden

Volgens het OM is het ook vreemd dat de monteur al naar Aalten onderweg was, terwijl hij daar pas later opdracht voor kreeg. De officier noemt zijn verklaring 'leugenachtig', en denkt dat het een vooropgezet plan was om geld te stelen uit de bank.

"Dit is een inside job geweest", concludeert ze. Alles wijst er volgens haar op dat de monteur de dader is, en dat zijn vriend hem hielp. "De enige die de codes wist en de situatie kende was hij. En hij wist dat juist bij deze bank geen camera's aanwezig waren."

Onvoldoende onderzoek

De storingsmonteur vindt dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de zaak. Hij blijft erbij dat hij is ontvoerd. Op de vragen over hoe het kan dat hij na het incident veel contant geld uitgeeft, bijvoorbeeld aan meubels, sieraden en een auto, geeft hij aan dat dit uit een spaarpotje met veel cash kwam.

Ook de tweede verdachte doet na maart 2017 diverse contante aankopen, blijkt uit een financieel onderzoek van de recherche. De politie vindt onder andere 4500 euro aan cash bij hem thuis, in een bankstel.

Vrijspraak

Beide mannen ontkennen dat zij iets met de zaak te maken hebben. Volgens hun advocaten is er geen enkel bewijs voor de aantijgingen van het OM, die overigens ook wil dat de heren het totale geldbedrag terugbetalen. "Niets wijst op een samenwerking of hun betrokkenheid. Er is geen snipper bewijs te vinden voor dat mijn cliënt in de kluis is geweest", aldus de advocaten.

De uitspraak volgt over vier weken.

