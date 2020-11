Terug in de tijd: iedereen lijkt een bril te dragen in het Westervoort van 1964

Het is een warme, drukkende dag als de filmploeg Westervoort in 1964 bezoekt om een leuke dorpsfilm op te nemen. Aan het eind van diezelfde zomer botsen op het spoor bij het dorp twee treinen op elkaar en vallen er vijf doden en 52 gewonden. Op de draaidag weten de inwoners nog niet wat hen boven het hoofd hangt. Het leven gaat zijn gangetje en iedereen lacht naar de camera.

De treinramp van 31 augustus 1964.

Westervoort kan in dat jaar nog niet overzien dat er het nodige gaat veranderen. Veel monumentale panden en boerderijen zullen plaats gaan maken voor nieuwbouw die ruimte biedt aan Arnhemmers die de IJssel gaan oversteken. Maar als de cameraman de inwoners in beeld brengt is het dorp nog een knus en overzichtelijk plaatsje met 4000 inwoners, drie kerken, zeven(!) kroegen en drie scholen. En de postbode bezorgt soms nog brieven op naam, zonder adres, want ons kent ons in de jaren zestig.

En bijna iedereen lijkt een bril te dragen

Opvallend zijn de vele inwoners in de dorpsfilm die een bril dragen, het lijkt wel of half Westervoort slechte ogen heeft. Jong en oud zijn te bewonderen met de meest uiteenlopende, modieuze monturen. Er moet ergens een opticien zijn geweest die daar goed aan heeft verdiend.

Er rijden nog tractoren rond, maar het meest opvallende voertuig in Westervoort is de DAF van 'Dikke Toon'. De auto is zo traag dat ie al hardlopend kan worden ingehaald. De waterstanden (vroeger op radio voorgelezen) worden wat betreft de IJssel door mevrouw Burgers (die kort in beeld komt) opgemeten voor Rijkswaterstaat. Iedere ochtend fietst ze trouw naar de rivier en neemt de stand op.

Met je loonzakje naar de kroeg

In café Krechting aan de dijk schudden heel wat arbeiders van de steenfabriek hun loonzakjes leeg als ze er op vrijdagmiddag vanuit het werk 'een afzakkertje' gaan pakken. En ook bij café J.W. Klomp was het vaak gezellig aan de stamtafel, zeker als de jukebox de hits van die zomer liet horen.

Proost ! Het is tijd voor een biertje bij Klomp - still uit de film

Een bomvol natuurbad

De jeugd van Westervoort mag niet klagen op deze hete opnamedag, in natuurbad De Waaij is er genoeg ruimte voor iedereen die op zoek is naar afkoeling. Het is er stampvol en van de duikplank wordt gretig gebruik gemaakt. Aan het eind van deze afleveringen presenteert het verenigingsleven zich en zien we een ponyclub, scouting, de christelijke plattelandsbond, de wandelclub, Harmonie St. Gregorius en de inmiddels 100-jarige muziekvereniging Oefening Baart Kunst voorbijkomen.

Ons Dorp is te zien van 22 oktober tot en met 10 december met acht nieuwe afleveringen. Op donderdagen vanaf 17.20 uur en vanaf nu ook in onderstaande video.