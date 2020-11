Orkest is alsnog heel druk bezig voor het publiek

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Phion, de afkorting van het Philharmonisch Orkest van Oost-Nederland, splitst het orkest in drieën op, zodat wordt voldaan aan het maximum van dertig muzikanten op een podium. Komend weekend zou Phion een concert geven. Maar via een speciale link kunnen de concertgangers dat nu thuis volgen.

"Deze week hebben we de bekende Engelse dirigent bereid gevonden om met ons te werken aan een opname", vertelt Phion-directeur Jacco Post. "Dat gebeurt in Musis Sacrum en we bieden nu een hele mooie stream aan voor het publiek dat al een kaartje had gekocht, als vervanging aan het concert. We gaan nu ook uittesten hoe we verder willen gaan met dit soort streams."

Drie muziekstukken

"We hebben het orkest in drieën gesplitst. De Lullaby uitsluitend voor strijkers, Rhapsody in Blue van Gerschwin in een jazzband-uitvoering, waarbij Wayne Marshall los gaat op de piano. En de West Side Story van Bernstein, maar dan gearrangeerd voor koperblazers, hoorn en slagwerk."

De muziekstukken worden nu zonder publiek opgenomen en dat geeft een hele andere dynamiek. "Je mist het publiek", constateert Joost Smeets, die tuba speelt. "Je kunt normaal je verhaal direct doorgegeven aan het publiek. Je merkt meteen de reacties. Niet alleen in het applaus, maar je ziet en je voelt het gewoon. Dat mis je wel in deze tijd. En dit is ook een hele andere mindset. Normaal heb je 's-ochtends repetitie en 's-avonds concert. Daarop heb je dan de focus. Heel anders dan zoals nu al om half tien beginnen."