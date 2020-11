Forse kritiek op langer openhouden asielzoekerscentrum

Er was de nodige kritiek te horen, woensdagavond, op het besluit om het asielzoekerscentrum (azc) in de Arnhemse wijk Elden nog vier jaar langer open te houden. Dat zou tegen de beloftes zijn die aan omwonenden zijn gedaan. Toch steunt een raadsmeerderheid de keuze van wethouder Cathelijne Bouwkamp.

"Er moet voor iedereen een plek zijn. Maar dat moet dan ook een goed plekje zijn, waar duidelijk is waarom je er bent en voor hoe lang", betoogt CDA-fractievoorzitter Klaartje van Dillen. Samen met VVD, Arnhem Centraal, Arnhemse Ouderenpartij en de SP vindt ze dat er naar andere oplossingen in de stad of regio gezocht moet worden voor de vluchtelingenopvang.

'Vrees rechts-extremistische demonstraties'

"De afspraak was voor vijf jaar", stelt VVD'er Leendert Combee. Die toezeggingen zijn volgens hem door wethouders en de toenmalig burgemeester gedaan in woonkamers bij inwoners thuis. Onder meer omdat in die tijd gevreesd zou worden dat ze anders deelnamen aan demonstraties van de rechts-extremistische Nederlandse Volks-Unie.

Voor Combee raakt dit besluit de kern van 'hoe wij met Arnhemmers omgaan'. Door nu hier te verlengen, zal het volgens de liberaal in de toekomst moeilijker worden geschikte locaties te vinden. "Want als die er eenmaal zijn, zijn die er kennelijk voor de eeuwigheid."

'Dat zijn flutvoorbeelden'

Ook verwijt Combee de wethouder de ervaren overlast te bagatelliseren. "Alsof het alleen maar gaat om rommel op straat en asielzoekers die niet kunnen fietsen. Dat zijn flutvoorbeelden. Dat er ook mensen zijn die de parken niet meer durven bezoeken, wordt er niet bij verteld."

Maar volgens Bouwkamp zijn er heel veel mogelijkheden onderzocht en blijkt er simpelweg geen alternatief te zijn. "Dus niet verlengen op deze locatie, betekent stoppen met vluchtelingenopvang in Arnhem. En zolang er oorlog is in de wereld, voelen wij de verantwoordelijkheid om daaraan bij te dragen."

'Volstrekt ongeloofwaardig'

Dat de locatie in Elden de enige geschikte in de regio is, noemt SP-voorman Gerrie Elfrink 'volstrekt ongeloofwaardig'. Een overzicht van welk onderzoek ze daar dan naar heeft gedaan, vindt Bouwkamp niet nodig om te geven. Toch gaat ze op aandringen van de raad kijken wat ze daarover kan delen.

