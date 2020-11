In Nijmegen protesteren Poolse vrouwen tegen abortuswet

Yvon woont al jaren in de Nijmegen en is getrouwd met een Nederlandse man. Zij is boos omdat zij weet dat de strenge abortuswet ervoor zorgt dat sommige Poolse vrouwen kiezen voor een levensgevaarlijke oplossing als zij ongewenst zwanger zijn. "Die vrouwen kiezen voor een illegale abortus ergens achteraf. Maar dat is voor hen zelf ook gevaarlijk en als het fout gaat is er niemand die ze helpt."

Tekst gaat verder na de video:

Recht om te kiezen

De meeste deelnemers aan de demonstratie op het plein voor het Valkhofmuseum zijn Poolse vrouwen. Ze vinden het onbegrijpelijk dat er in 2020 zo'n strenge abortuswet bestaat. En ook al ligt Warschau op bijna 1200 kilometer afstand van Nijmegen, de vrouwen willen zich laten horen. Nathalia draagt een kartonnen bord mee. 'Mijn Lichaam, Mijn Keuze' staat er in het Engels op. "Wij willen de vrouwen in Polen laten weten dat wij ze steunen. Als vrouw kunnen wij echt wel kiezen voor dat wat goed voor ons is'

Baas in eigen buik

Het zijn uiteindelijk zo'n 70 betogers in Nijmegen. Ze verzamelen zich ruim voor de aangescherpte coronamaatregelen ingaan. Op protestborden staan ook teksten die benadrukken dat elke vrouw rechten heeft die nu kennelijk in Polen vergeten worden. 'Baas in eigen Buik' heette dat 50 jaar geleden in Nederland. Bij ons hebben protesten een halve eeuw geleden het wettelijk recht op abortus opgeleverd.

'PIS off'

De Poolse politieke partij die de aanscherping van de abortuswet heeft doorgedrukt heeft als afkorting de letters PIS. Op een paar protestborden staat een duidelijke boodschap voor de partij 'PIS off', vrij vertaald 'Rot Op'.