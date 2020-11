Marjolijn kwam een week lang rond van slechts 20 euro

Rondkomen van 50 euro per week, hoe doe je dat? Marjolijn Mijling nam de proef op de som en besloot mee te doen aan de '50 euro per week-challenge', een beleving van armoede die voor sommige Nederlanders bittere werkelijkheid is.

Het initiatief van de 50 euro per week werd al enkele jaren geleden elders bedacht, maar de Hogeschool Arnhem Nijmegen blies de challenge nieuw leven in - samen met Bindkracht10 uit Nijmegen. En Marjolijn besloot mee te doen. "Het gaat erom dat je een week met een heel beperkt budget leeft, zodat je kunt ervaren hoe het is om zo rond te moeten komen", legt Marjolijn uit.

Abonnementsgeld eraf

Er kwam echter al gauw een kink in de kabel. In aanloop naar de uitdaging moest Marjolijn haar maandelijkse abonnementsgelden en lidmaatschapsgelden (zoals bijvoorbeeld de sportschool, tijdschriften, Netflix en een mobiel abonnement) namelijk terugrekenen naar de kosten per week. "Dat deed ik, en toen kwam ik er achter dat er nog 30 euro per week af moest", zegt Marjolijn. "Dat gaf al veel inzicht. Ik dacht: zó, dit is dus het gemak waarmee je 30 euro per week weggeeft aan abonnementen."

Marjolijn hield na aftrek van de abonnementen slechts 20 euro over om zichzelf een week lang mee te voorzien. Het werd een staaltje creatief shoppen in de supermarkt, met een rekenmachine in de hand. "Ik kon geen kattengrind halen voor mijn katten, geen haarspullen, geen waspoeder, geen schoonmaakmiddel. Dat had ik gelukkig nog allemaal staan, maar ik realiseerde me daarmee wel dat als je dat soort spullen óók nog moet kopen, je echt meer leefgeld nodig hebt."

30 cent te veel

Eenmaal in de supermarkt koos ze haar boodschappen zorgvuldig uit. Maar hoe goed ze haar best ook had gedaan in de voorbereiding, tóch moest Marjolijn bij de kassa méér afrekenen dan ze begroot had. De kassa tikte 20,30 euro aan. Na een blik op haar boodschappen koos ze er daarom voor de fles goedkope cola toch maar terug te zetten.

Ik realiseer me dat dit, als je het langer moet doen, stress oplevert Marjolijn Mijling

De Nijmeegse ontdekte ook dat gezonde voeding, zoals bijvoorbeeld fruit, eigenlijk schrikbarend duur is. "Ik eet altijd kiwi's, maar op een bedrag van 20 euro zijn die best fors. Die heb ik links laten liggen en in plaats daarvan heb ik zes appels meegenomen. Ook prima, natuurlijk, maar wel wat eenzijdiger voor een week. En ik kook altijd met veel groenten, maar nu moest ik echt koolhydraten toevoegen met pasta en aardappelen", aldus Marjolijn.

Stress en plannen

Ze leerde van de challenge hoe moeilijk het kan zijn om rond te komen van een zeer beperkt budget. Tegelijk realiseert ze zich dat het voor haar maar een week realiteit was. "Als het altijd zo is, kun je zoals ik geen drie katten hebben. Ik realiseer me dat dit, als je het langer moet doen, stress oplevert. Je moet dan veel meer plannen en alles goed uitkienen. Je bent er dan constant mee bezig. Als ik langs een winkel loop en shampoo in de aanbieding zie, neem ik drie flessen mee. Dat gaat voor anderen niet."