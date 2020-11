Op zoek naar de Gulden Gelderlander

Jochem van Gelder gaat vanaf januari weer op zoek naar Gelderlanders die iets bijzonders hebben gedaan voor een ander. Het gaat hierbij om mensen uit onze provincie, van jong tot oud, die zich vol overgave inzetten voor anderen of die er alles aan doen om de samenleving te helpen. Op de speciale Koningsdag editie werden de eerste drie Gelderlanders al in het zonnetje gezet. Hier komen nu maar liefst 24 Gulden Gelderlanders bij.

In het tv-programma De Gulden Gelderlander staan iedere aflevering drie Gelderlanders centraal die zijn aangedragen en vervolgens worden verrast door presentator Jochem van Gelder. Zij krijgen de titel Gulden Gelderlander en ontvangen daarvoor een vergulde broche die speciaal ontwikkeld is door een Gelderse Tingieterij.

Wat Jochem iedere keer weer opvalt, is de hulpvaardigheid en de bereidwilligheid van Gelderlanders om zich in te zetten voor een ander. Jochem: ‘’Het naoberschap in de Achterhoek, de buurtinitiatieven op de Veluwe en Rivierenland, je ziet het overal. Het lijkt in het DNA te zitten van de Gelderlander. Ze zien het als iets vanzelfsprekends, maar dat is het niet. Daarom is de Gulden Gelderlander in het leven geroepen. Voor mensen die zich onbaatzuchtig inzetten voor die ander, maar ook om mensen de gelegenheid te geven uit te spreken hoe verguld ze zijn met iemand uit hun directe omgeving. Ik kijk ernaar uit om de Gulden Gelderlander weer uit te reiken. Zeker nu.’’

Ken jij een Gulden Gelderlander? Vanaf januari 2021 zijn er nieuwe afleveringen te zien op Omroep Gelderland. Voor deze afleveringen zijn we nog op zoek naar Gelderlanders die de titel van Gulden Gelderlander meer dan verdienen. Ken jij iemand die zich onvoorwaardelijk inzet voor anderen? Of iemand die elke dag weer bezig is om de samenleving een beetje beter te maken?

Draag hem of haar dan voor om in aanmerking te komen voor de Gulden Gelderlander. Laat hieronder uw reactie achter en wie weet staat Jochem van Gelder binnenkort op de stoep!