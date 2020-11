Geen wintersport? Hier kan het wel

"Kleine groepen en afstand houden kan op deze baan." Het wintersportseizoen is anders dan anders dit jaar. Door de opgelegde coronamaatregelen van het kabinet zit de reisbranche bijna volledig op slot.

Zweden, Griekenland en de Canarische Eilanden, daar kun je nog naar toe Gert Nieuwboer

"Er zijn nog wat opties zoals Zweden, Griekenland en de Canarische Eilanden" wijst Gert Nieuwboer van SNP Natuurreizen aan op de kaart. Maar voegt hij al snel toe: "Premier Rutte heeft duidelijk gezegd de komende drie maanden het aantal reizen te beperken'. Nieuwboer: "Dat betekent dat de reisbranche nu niks kan. Het is zoiets als zeggen dat de bakker moet stoppen met brood bakken."

Mensen verliezen hun baan in de reisbranche

Het afgelopen jaar is zwaar geweest voor de eigenaar van het reisbureau. "We annuleren reizen, boeken om of geven vouchers uit. Ook hebben we afscheid genomen van mensen. Dat doet wat met je." Ook geeft Nieuwboer toe dat het mentaal zwaar wordt de moed er in te houden nu het wintersportseizoen ook dreigt weg te vallen. "Maar een lichtpuntje is er wel want fiets- en wandelvakanties deden het goed afgelopen zomer. Dat kan ook makkelijk coronaproof", aldus Nieuwboer.

Van winterkleding naar sauna's en hottubs

"Wij houden de moed erin", zegt Schledorn van de wintersportzaak. Toch dalen ook daar de inkomsten flink. "Vooral de verkoop van winterkleding verloopt slecht". Maar zegt Schledorn we hebben er ook wat nieuws bij: 'Sauna's en hottubs'. Daar hangt dan wel een prijskaartje aan toch gelooft de eigenaar in het nieuwe product. "Mensen willen nu meer investeren in hun eigen omgeving omdat ze door de coronavirusperiode gedwongen thuis zitten." Bovendien is zo'n sauna in haar ogen ook een wintersport ervaring: "De geur van het hout, de warmte na het zwoegen in de kou."

Niet op de piste maar de indoorbaan

Naast de winkel blijft de indoorskibaan dus ook geopend. Skileraar Jonas Hazeleger hoopt daar nog enthousiaste wintersporters te kunnen trainen op anderhalve meter afstand. "Thuis oefenen kan ook, goed je bovenbenen trainen zodat die straks niet verzuren" vertelt hij. "Squads zijn bijvoorbeeld goed voor je, maar sowieso je algehele conditie blijven trainen", is zijn advies. Lesgeven op de rollerbaan vindt hij leuk, maar toch hoopt hij ook dat het volgend jaar gewoon weer kan, het skiën in het buitenland. "Maar ik heb er wel begrip voor, dat het nu even niet kan" zegt Hazeleger.