KNVB: 'Amateurvoetbal half januari weer verder'

De bond hoopt dat er in het gunstigste geval in het weekend van 16 en 17 januari 2021 weer gevoetbald wordt in de amateurcompetities. Dat geldt dus ook voor de Tweede Divisie, waarin clubs als TEC uit Tiel en De Treffers uit Groesbeek uitkomen.

Competities uitgespeeld

In dat geval kunnen volgens de KNVB sommige competities volledig worden uitgespeeld. Wel komen de amateurbekercompetities te vervallen en wordt er in de hele maand juni 2021 doorgespeeld.

De nacompetitie komt te vervallen voor onder andere het standaardvoetbal, waardoor voor een aantal competities de promotie/degradatieregeling aangepast moet worden.

Half december duidelijkheid

Half december wordt besloten of dit scenario haalbaar is. Als dat niet het geval blijkt te zijn, dan worden de competities op een later moment hervat in een deels of volledig aangepaste vorm.