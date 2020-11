Gehandicapten willen meer geld voor toegankelijke stad

Signalen en klachten doorgeven om de openbare ruimte toegankelijker te maken voor gehandicapten kan wel. Maar budget om dat aan te pakken is er niet. Dat ervaart het Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten (Apcg). 'Tot hun schrik' zien zij dat de gemeente daar nu 10.000 euro per jaar voor uittrekt. Dat zou veel te weinig zijn.

Apcg-voorzitter Dick Cochius vraagt de gemeenteraad dat bedrag op te hogen naar 50.000 euro. "Om toegankelijkheid een verdere impuls te geven en structureel aan verbeteringen te kunnen werken."

'Horen telkens: geen budget'

Daarbij moet je volgens hem denken aan afritjes, gehandicaptenparkeerplaatsen, knelpunten bij bushaltes en markeringen. "Wij horen telkens dat er geen budget beschikbaar is." Toegankelijkheid is een randvoorwaarde om zelfstandig mee te doen, stelt Cochius. "Dat is nodig om de positie van inwoners met een beperking echt te versterken."

Wethouder Martien Louwers laat weten dat er een inschatting is gemaakt dat 10.000 euro per jaar voldoende is voor kleine aanpassingen. Voor eventuele grotere aanpassingen, zal zij met een nieuw voorstel komen.

'Verwachtingen gewekt'

Maar waar die inschatting op is gebaseerd, is Cochius onduidelijk. In gesprekken met de gemeente is volgens hem in elk geval de verwachting gewekt dat het bedrag hoger zou zijn.

Woensdagavond spreekt de Arnhemse gemeenteraad verder over zijn begroting.