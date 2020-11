Buren van leerlooier Vitelco overwegen stap naar de rechter

Oost Gelre denkt met nieuwe maatregelen de geuroverlast bij leerlooierij Vitelco in Lichtenvoorde flink te beperken. De buurt heeft er echter weinig vertrouwen in en denkt na over gerechtelijke stappen. "Daar ga ik van uit, maar dat moet nog overlegd worden, want er komen kosten bij kijken", zegt buurtbewoner Arend Jan Arfman.

De gemeente heeft de nieuwe maatregelen overlegd met Vitelco. Beide partijen troffen elkaar in maart 2019 voor de rechter en die sommeerde gemeente en bedrijf met elkaar te gaan praten. Dat leidde tot nieuwe maatregelen van Oost Gelre en die respecteert Vitelco, zegt wethouder Bart Porskamp.

Maximale

"We gaan niet uit van de grenswaarden, maar van de richtwaarden voor de geurhinder, dus gaan we een stapje verder. Dit is het maximale wat we kunnen doen", zegt Porskamp. "Vitelco stemt ermee in, beseft dat er geurhinder is en wil de uitstoot beperken."

Porskamp komt met vier belangrijke maatregelen om de geurreductie te bewerkstelligen: het afvalwater wordt 'bewaakt', de afvoer voor het afgassen van de drooginstallatie mag niet worden belemmerd door een regenkap, het laden en lossen van de huiden moet binnen gebeuren waarbij afvalstoffen op dertig meter hoogte worden uitgestoten en dat geldt ook voor uitstoot van de afvalstoffen in het zogenaamde nat huis van Vitelco.

De leerlooierij moet daarvoor binnen twee jaar een schoorsteen van 30 meter hoog hebben gebouwd. "Het bedrijf heeft aangegeven te willen investeren en hoeft daar niet twee jaar mee te wachten", aldus Porskamp, die in de tweede helft van november de nieuwe omgevingsvergunning wil presenteren.

'Handen niet op elkaar'

De buurt, die 95 zienswijzen heeft ingediend, is het gepraat over procedures zat en wil dat het alleen nog gaat over de gezondheid van de buurtbewoners. De geurmaatregelen ten spijt, de productie bij de leerlooierij gaat naar 24 uur per dag en daarom vreest de buurt juist een toename van de geurhinder.

Een eventuele gang naar de rechter zal daarentegen voor vertraging zorgen van de voorgenomen maatregelen. "Dit stappenplan is niet nieuw, dat hebben we in november 2019 in een overleg met de buurt al aangegeven", zegt wethouder Porskamp. "De geurhinder is soms erger dan draaglijk en dat ze het gisteren opgelost willen hebben, maar dat kan niet. Ik weet dat ik er de handen niet voor op elkaar krijg, want ik kan de mensen alleen informeren met de termijnen die daar voor staan."

'Aan het lijntje'

"De buurt voelt zich aan het lijntje gehouden", reageert Arfman, die tegenover Vitelco woont en deel uitmaakt van het buurtcomité. "De stank is af en toe niet te harden. Met alle respect voor de mensen die er werken en als je in ogenschouw neemt wat er gebeurt, dat gebeurt nu eenmaal in een fabriek, maar dat kan niet midden in een woonwijk."

Arfman plaatst vraagtekens bij een 30 meter hoge schoorsteen als oplossing voor de geurhinder. "Dat maakt het probleem groter voor meer mensen, want dan wordt die kadaverstank verdeeld over heel Lichtenvoorde."

