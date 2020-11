Leidt digitalisering tot discriminatie? Deze partij wil antwoord

Ambtenaren kunnen zonder technologische hulpmiddelen eigenlijk niet meer fatsoenlijk hun werk doen. Maar al die software en de achterliggende algoritmen worden door mensen ontworpen. En die mensen hebben vooroordelen, een bepaalde kijk op de wereld. “Er is een opvatting dat software neutraal is, maar dat is natuurlijk niet zo”, begint Kees van Galen, fractievoorzitter van de Wijchense D66. “Hoe kunnen we dan voorkomen dat dit soort algoritmen bewust of onbewust leiden tot discriminatie?”

Zelf ziet de lokale politicus dat er bij belangrijke besluitvormingsprocessen steeds vaker gebruik wordt gemaakt van nieuwe technologie. Omdat gemeenten in dat opzicht afhankelijker worden van digitale processen, wil hij weten of dat allemaal wel goed gaat. “Denk aan sollicitatieprocessen of bijstandsproblematiek. Het moet niet zo zijn dat er één bevolkingsgroep door een algoritme wordt benadeeld", vindt de fractievoorzitter. Daarom pleit hij nu voor een neutrale tussenpersoon die de boel in de gaten houdt.

‘Menselijke check’

De partij wil dat er bij digitale processen een ‘menselijke check’ plaatsvindt, zodat de technologie geen verkeerde keuzes maakt. Maar heb je die software dan nog wel nodig? “Uiteindelijk moet het een tool zijn en geen onafhankelijke beslisser. We veroordelen algoritmen dan ook zeker niet. Het kan ook heel positief uitpakken als je bijvoorbeeld vroegtijdig schulden kan signaleren”, voegt Van Galen toe. “Maar we willen gewoon extra transparantie, zodat we onze controlerende taak als gemeenteraad beter uit kunnen voeren.”