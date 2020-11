De Edesche Concertzaal in problemen: 'We hebben 100.000 euro nodig'

Simone Lamsma, Nikolai Lugansky, Lavinia Meijer en Louis van Dijk, ze traden allemaal op in de Edesche Concertzaal aan de Amsterdamseweg. Maar nu is het al acht maanden stil in de voormalige Gereformeerde Kerk. 7 maart was het laatste concert, vertelt eigenaar Nando Eskes. "Dat is verschrikkelijk."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Eskes zou dolgraag willen dat het podium open blijft. Hij stak er al een miljoen euro in, maar heeft er vanwege de coronacrisis geen geld meer voor. "Mijn primaire bedrijf zit in de toeristische sector, dat heeft nu geen geld over om deze concertzaal in stand te houden", vertelt hij. Daarom vraagt hij de overheid om overbruggingssteun van 100.000 euro. "Dat is voor één seizoen. Dan heb ik de gelden gedekt voor de musici, reclame enzovoorts."

Tot nu toe valt hij, wat steun betreft, steeds tussen wal en schip. "Voor de provincie zijn we te klein. Die verstrekken subsidie aan zalen vanaf 300 stoelen en wij hebben 250 stoelen. Dus vallen wij buiten de boot. En bij de gemeente weet ik niet waar het mis gaat. Wij informeren regelmatig, maar horen niks."

Hoop

Een woordvoerder van de gemeente Ede laat weten dat afgelopen dinsdag een steunregeling voor de culturele sector in het leven is geroepen. Dat wordt nu gecommuniceerd met de betreffende partijen.

Er is in totaal 788.000 euro beschikbaar voor alle culturele instellingen, waarvan 400.000 voor concertzalen en podia. "Ook de Edesche Concertzaal kan daar beroep op doen", zegt de woordvoerder. Er is dus hoop. Maar of de zaal dan het volledige bedrag, de benodigde 100.000 euro, kan ontvangen is nog niet bekend.

Keuzemoment

1 januari gaat de Edesche Concertzaal de knoop doorhakken. Als er dan nog niet voldoende geld is, zullen er alleen nog concerten ingehaald worden die afgelopen jaar uitvielen vanwege corona. Het laatste concert staat gepland op 8 mei 2021. Zonder steun is het daarna voorbij.