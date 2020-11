Schoolvriendinnen spreken elkaar na ruim 60 jaar weer

Irene van de Graaf en Louky den Burger zijn allebei geboren in 1941 zaten samen op de Tamboerbosjesschool in Arnhem. Maar zoals dat vaker gaat, verloren de twee schoolvriendinnen elkaar uit het oog nadat ze ieder een hun eigen weg gingen. Dankzij een oproep van de dochter van Louky in het programma Gelderland Helpt, hebben de twee oude schoolvriendinnen inmiddels weer contact met elkaar.

Eind oktober liet Mirjam Oosting, de dochter van Louky, in de radio-uitzending weten graag in contact te willen komen met Irene van de Graaf. "Wij wonen inmiddels zelf in Noordbroek (Groningen), maar komen af en toe nog wel in Arnhem. Tijdens ons laatste bezoek reden wij door de straat waar mijn moeder vroeger woonde. Mijn moeder vertelde over haar schooltijd en over haar vriendin Irene, die ook bij haar in de straat woonde.

Mijn moeder wordt volgend jaar 80 en het leek mij leuk om haar in contact te brengen met haar oude schoolvriendin. Zodat ze samen herinneringen op kunnen halen", vertelt Mirjam Oosting.

Ik ken maar één persoon die Louky heet

Louky den Burger wist niet dat haar dochter de hulp van Gelderland helpt hiervoor had ingeschakeld en dus was de verrassing des te groter toen ze van haar dochter hoorde dat zij contact had gehad met Irene: "Na de oproep kregen wij al snel via via de gegevens van Irene. Ik heb haar een appje gestuurd en gevraagd of ze het leuk vond om mijn moeder weer te spreken. Ze gaf aan dat heel leuk te vinden", laat Mirjam weten.

Beide dames hadden niet gedacht elkaar nog een keer te zullen spreken Louky: "Je woont zelf niet meer waar je vroeger woonde en veel mensen zijn inmiddels weggevallen, ik had dit niet verwacht." Ook voor Irene die inmiddels al jaren in Loosdrecht woont, en ook een gedeelte van het jaar in Portugal verblijft, was het een leuke verrassing.

Toen Mirjam contact met haar had opgenomen en over haar moeder begon, wist ze gelijk om wie het ging: "Tuurlijk. Ik ken maar één persoon die Louky heet en ik heb al heel wat mensen aan mij voorbij zien gaan. Ik vind het echt heel leuk dat ze dit gedaan hebben, dit heb ik nog nooit meegemaakt".

Goede herinneringen

Zowel Louky als Irene hebben nog goede herinneringen aan hun schooltijd. Irene: "Het was een hele goede school, dat zie je vaak pas achteraf, maar de directeur die wij hadden, meneer Kolvoort, was zijn tijd ver vooruit. Ik was zelf linkshandig en dat kon in die tijd niet, dat werd niet geaccepteerd. Maar van hem mocht ik links blijven schrijven".

Dat Irene linkshandig was weet Louky nog goed. "Irene en ik zaten naast elkaar, maar doordat zij linkshandig was en ik gewoon rechts, konden we elkaar ook niet aanstoten, dus dat was wel een voordeel", zegt Louky lachend.

Nadat de lagere schooltijd erop zat gingen de vriendinnen allebei hun eigen weg. Irene: "Wat ik zo leuk vind is dat wij beide een totaal ander leven hebben geleid. Ik was meer de avonturier. Ik wilde het liefst erop uit. Paarden fokken in Australië ofzo, maar daar staken mijn ouder een stokje voor. Ik ben uiteindelijk muziek gaan studeren. Ik heb veel over de wereld gezworven en later ben ik met mijn man een restaurant begonnen. Louky kreeg al vrij snel vaste verkering en is later het onderwijs ingegaan.

Radiopresentator Frank van Dijk sprak de twee schoolvriendinnen:

Beide dames hebben inmiddels al even kort gesproken, maar gaan binnenkort een afspraak maken voor een wat uitgebreider gesprek, want ze hebben nog heel wat jaren met elkaar in te halen en als het straks mogelijk is, dan hopen ze elkaar ook nog een keer te kunnen ontmoeten.

Bent u ook iemand uit het oog verloren? of heeft u een andere vraag waarbij wij u kunnen helpen? kijk dan op onze site www.gelderlandhelpt.nl.





Gelderland Helpt is te vinden op:

www.gelderlandhelpt.nl

Facebook

Radio: elke dag op Omroep Gelderland om 11.40 en 16.20 uur en op zaterdag van 12.00-14.00 uur

TV: elke donderdag en zondag (17.45 uur, elk uur herhaald) Gelderland Helpt is een platform van Omroep Gelderland waarbij hulp gevraagd en gegeven wordt. Door middel van radio, tv, internet en social media geeft Gelderland Helpt bekendheid aan de vragen, oproepen of het aanbod van Gelderlanders.