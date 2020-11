Wethouder: 'Geen zorgen over onderwijs Wijchen ondanks grote financiële tekorten Kans & Kleur'

Wethouder Paul Loermans (Kernachtig Wijchen) heeft geen zorgen over de toekomst van de kwaliteit van onderwijs in de gemeente nadat Kans & Kleur, de stichting waar alle Wijchense basisscholen onder vallen, dinsdag bekendmaakte met grote financiële problemen te kampen in de orde van een verlies van 2 tot 3 miljoen euro dit jaar alleen al.

Te veel personeel

De stichting heeft meer onderwijspersoneel in dienst dan het van het Rijk vergoed krijgt. Dit is het gevolg van een beleid waarbij geanticipeerd werd op de uitstroom van ouder personeel door alvast nieuwe medewerkers aan te stellen. Die uitstroom bleek aanzienlijk overschat te zijn, waardoor er nu meer geld uitgegeven wordt dan er binnenkomt. Een andere, bijkomende oorzaak daarvoor is dat de daling van het aantal leerlingen onderschat is. Het gevolg is nu volgens de stichting dat om de financiële tekorten terug te dringen tijdelijke contracten niet verlengd zullen worden en gedwongen ontslagen niet uitgesloten zijn. Ook heeft de stichting een vacaturestop ingesteld.

"Alle vertrouwen in oplossing"

Loermans geeft toe wel verrast te zijn door het bericht. “Ons hadden die signalen niet bereikt. In de meerjarenbegroting van Kans & Kleur was slechts een verantwoord tekort opgenomen. Het is heel vervelend en ook zorgwekkend dat het zo laat opgemerkt is, maar Kans & Kleur zal zelf met een oplossing moet komen om orde op zaken te stellen. Daar heb ik alle vertrouwen in, want alle scholen in Nederland moet rondkomen van het geld dat ze van het ministerie krijgen. Ik daarom ook geen zorgen over de kwaliteit van onderwijs op de Wijchense scholen.”

Schuldvraag

Loermans wil niet met de beschuldigende vinger naar de vorige bestuurder van stichting wijzen. “Wij als gemeente hebben te maken met de stichting en niet met de bestuurder als persoon. Dat neemt niet weg dat je wel kunt zeggen dat de Raad van Toezicht hier ook een rol in gespeeld heeft. Ook is het vreemd dat dit nu pas opgemerkt wordt in het voorjaar wanneer je je formatie maakt. Een onderwijsbegroting bestaat voor 85 procent uit personeel. De enige manier om die overschrijding terug te dringen, is dus ook om te minderen op het gebied van personeel. De mensen die dat treft, zullen in veel gevallen ook inwoners van de gemeente Wijchen zijn.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7