Boeken hamsteren in bieb, maar laat de verhuiswagen maar thuis

De maatregel lekte de afgelopen dagen al uit en dat leidde dinsdag bijvoorbeeld tot rijen bij de bibliotheek in Groesbeek. Die valt onder de Bibliotheek Gelderland Zuid. “Mensen zitten nu veel thuis en hebben meer tijd om te lezen”, zegt woordvoerder Susan Bink.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.



Bibliotheek Gelderland Zuid opereert in zes gemeenten, waaronder in Nijmegen, Overbetuwe en Berg en Dal. Bink wijst op het online-aanbod dat lezers door de tweede lockdown moet helpen. "Je kunt bij ons e-books en luisterboeken lenen voor op jouw tablet, telefoon of e-reader, maar we doen meer dan dat. Je kunt thuis je taalvaardigheid verbeteren en we hebben bijvoorbeeld een digitale hulplijn. Daar kun je terecht met vragen over onder meer videobellen of het downloaden van e-books. Want dat kan niet iedereen."

Workshop podcasts maken

In de eerste lockdown had de instelling een bezorg- en afhaalservice. Dat gebeurt nu vooralsnog niet, zegt Bink, mede omdat de lockdown twee weken duurt. "Mocht de sluiting langer duren, dan nemen we dit zeker weer in overweging. We willen nu wel een aantal activiteiten online laten doorgaan, zoals een workshop podcasts maken. Die is op 22 november."

De twintig bibliotheken in het Rivierenland en ook in die Arnhem bezorgen wel, melden ze. "Leden die tot de risicogroep behoren kunnen tijdens de sluiting gebruikmaken van onze bezorgservice", zegt woordvoerder Gabriëlle Impens. "Zij kunnen hiervoor onze klantenservice bellen."

Oploop zoals in Groesbeek zijn er in de grote vestigingen van Rivierenland niet, laat Impens weten: "In Tiel, Culemborg. Zaltbommel en Geldermalsen is het niet drukker dan normaal."

'Zoveel lenen als je wil'

Dat is in Arnhem wel het geval. De bibliotheek in het centrum van Arnhem is vandaag tot 20.00 uur open. Wie het ruimste abonnement heeft, mag zoveel boeken lenen als hij wil, zegt Ahmed Yonis van de bibliotheek in Arnhem. “We gaan er niet van uit dat mensen met een verhuiswagen voor komen rijden.”

Bezorgen

In de stress schieten ze niet in Arnhem. "We werden overvallen door de eerste lockdown", zegt Idris Ahmed Yonis van de bibliotheek in Arnhem. "Maar binnen twee weken hadden we een oplossing bedacht: een afhaalsysteem. En we bezorgen nu ook."

'Gezondheid voor alles'

De vestigingen van de bibliotheek van CODA in Apeldoorn zijn vandaag tot 19.00 uur open. CODA-directeur Carin Reinders noemt de sluiting spijtig. Maar: "De volksgezondheid gaat voor alles, de veiligheid van klanten en medewerkers staat voorop.”

Tijdens de eerste lockdown had CODA een bezorgservice en ook de mogelijkheid van het afhalen van boeken. Als de gemeente Apeldoorn en de Veiligheidsregio instemmen wil Reinders beide mogelijkheden ook nu aanbieden op een 'beperkt aantal dagen en met tijdvakken waarin het boekenpakket op afspraak opgehaald kan worden'.

De bibliotheken in Ermelo en Harderwijk, onderdeel van de Bibliotheek Noordwest Veluwe, zijn beide gevestigd in het gemeentehuis. "We zetten die ruimte af met linten", zegt een medewerkster over de sluiting. "Leden met een kwetsbare gezondheid kunnen gebruikmaken van onze bezorgdienst." De bibliotheek Noordwest Veluwe overweegt die bezorgservice uit te breiden.