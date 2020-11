'De vloek van de Farao' in Nijmegen, gevaarlijke schimmels op botresten

Het is een mythisch verhaal, de vloek van de Farao. Zij die graven en tomben openen zullen sterven. Dat is de mythe, maar het sterven kwam meestal door een schimmel op de botten, zo concluderen wetenschappers.

Zo'n schimmel zit nu ook in honderden kisten vol menselijke botresten in Nijmegen. De botresten zijn zo ernstig beschimmeld dat onderzoek onveilig is. Het ligt allemaal in museum Kam in Nijmegen en is eigendom van de provincie. De provincie heeft daar namelijk een opslagloods. Niemand mag nog bij de kisten, de loods moet worden ontmanteld.

Het museum staat voor een verbouwing en daarom moest de loods leeg. Volgens de provincie is het herstel van het materiaal duur, langdurig en onveilig. Daarom wil het de botten herbegraven in de gemeenten waar ze ooit werden gevonden.

Gevonden in jaren '50

De botten werden gevonden in de jaren '50, bij werkzaamheden tijdens de wederopbouw. Ze gingen van instantie naar instantie en eindigden in handen van de provincie. Hoe oud het materiaal is, is niet bekend en documentatie ontbreekt. Volgens een woordvoerder is dat waarvan de archeologische waarde meteen kon worden vastgesteld al lang onderzocht.

De gemeenten kunnen weigeren om de botten te herbergraven, de provincie vindt dat het dan alsnog een plek moet vinden om de beenderen een laatste rustplaats te geven.