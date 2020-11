'Rammelende' begroting Berkelland aangenomen

De begroting voor 2020 is positief, maar de gemeente verwacht dat er nog heel wat risico's zijn die ingecalculeerd moeten worden, zoals de coronapandemie. Verschillende partijen vragen zich af of de voorgestelde bezuinigingen daadwerkelijk gehaald kunnen worden, omdat ze de begroting vinden rammelen.

'Het is prutswerk'

Oppositiepartij D66 noemde de begroting zelfs prutswerk. "Het gaat om de cijfers die in de begroting staan en die sluiten niet aan", zegt Han Boer. "Dat lijkt helemaal nergens op, daarom kunnen we de begroting ook niet behandelen. Cruciale informatie ontbreekt. U heeft helemaal geen sluitende begroting, u bent aan het prutsen."

Verantwoordelijk wethouder Teselink herkent zich hier niet in. "We hebben afgesproken dat we een betere begroting gaan maken. Dat hebben gedaan en daar is tijd voor nodig. Rome is ook niet in één dag gebouwd."

"Ik kan er bijna kwaad van worden", zegt Boer. "Het gaat niet om het proces, maar om de cijfers." Wormgoor van de PvdA vult aan: "Het is een rammelende begroting, posten worden verschoven en we kunnen deze begroting niet volgen." Weg van Groenlinks: "We vragen grote offers van onze inwoners, terwijl wij het niet goed kunnen controleren."

Pas op de plaats voor sport en cultuur

In die begroting staat dat er bezuinigd gaat worden op onder andere sport en cultuur. De PvdA vraagt zich af of de bezuinigingen op deze sectoren niet nog eens onder de loep genomen moeten worden. "Moeten de bezuinigingen op sport en cultuur, juist in het kader van preventie, niet nog eens onder de loep worden gehouden als je kijkt naar covid?", vraagt Betsy Wormgoor. Een gezonde leefstijl en ontspanning lijken in deze periode volgens de partij van essentieel belang.

De wethouder Bosman: "U zegt eigenlijk niets waar ik het niet mee eens ben. En dat weet u ook. Maar we moeten bezuinigen en wij denken dat we de verenigingen de komende tijd juist kunnen helpen om te zien waar hun kracht zit."

Lasten omhoog

De komende vier jaar gaat de onroerendezaakbelasting (ozb) ieder jaar met zes procent omhoog. De VVD probeerde dit met een amendement nog te voorkomen, maar dat werd niet gesteund. De kosten voor de afvalstoffenheffing blijven op het niveau van 2019. Een amendement hierover werd wel aangenomen.

Extra nieuwbouwwoningen

Naast de beroerde financiële omstandigheden is er veel aandacht voor wonen. Partijen willen dat er meer gebouwd wordt in Berkelland. "Als Doetinchem wil groeien naar 70.000 inwoners, moeten wij naar 50.000 inwoners", zegt Gerard Hilhorst van het CDA. "Andere partijen vinden dat Berkelland te laat is gaan bouwen in vergelijk tot omliggende gemeenten.

"Maar we gaan nog meer bouwen", zegt wethouder Maikel van der Neut. "In december komt er een nieuw plan naar de raad waarin staat dat de aantallen omhoog moeten en dat er meer woningen gebouwd moeten worden. Ook is er aandacht voor het tekort aan huurwoningen en we kijken echt naar starterswoningen."

