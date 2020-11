Corona zet mensen aan tot diëten, maar patiënten hebben juist ondergewicht

Corona wordt door mensen nu vaak genoemd als reden om te willen afvallen. Dat blijkt uit een rondgang langs diëtisten in de regio Nijmegen. Aan de andere kant hebben mensen die het virus zelf hebben gehad vaak juist last van ondergewicht.

Al vrij snel na de uitbraak werd duidelijk dat mensen met overgewicht een grotere kans liepen erg ziek te worden van het virus. Artsen raadden een crash-dieet echter af, omdat het immuunsysteem verzwakt wordt door snelle gewichtsveranderingen.

Een rondgang langs diëtisten in de regio leert dat het virus er wel voor zorgt dat mensen wat aan hun gewicht willen doen. Verschillende diëtisten vertellen over het algemeen minder cliënten te ontvangen dan vóór de pandemie, maar de cliënten die ze wel ontvangen noemen het coronavirus wel regelmatig als reden om gezonder en fitter te willen worden. “Dat geldt niet voor iedereen”, aldus Sophie Strijbosch van diëtistenpraktijk In Evenwicht in Wijchen, “maar we komen zeker mensen tegen die dit als reden noemen.” Andere diëtisten bevestigen dit beeld. Diëtistenpraktijk Nijmegen denkt dat het idee van afvallen bij veel mensen al langer speelde, “maar corona heeft ze het laatste duwtje gegeven.”

Ook als mensen daadwerkelijk corona hebben gehad, is de motivatie om gezonder te leven groter, merkt Christel Witjes van diëtistenpraktijk De Linge in Elst. Bovendien houden ex-patiënten vaak lang last van het virus. “We zien bijvoorbeeld bij die groep ook mensen met ondergewicht. Ze zijn door de ziekte in korte tijd enorm afgevallen. Dat heeft ook te maken met de afnemende eetlust, en het ervaren gebrek aan smaak en geur.” Ook Ilona van der Meij van Baseline Voedingsadviesbureau vertelt dat ze heel veel mensen met ondergewicht door het virus tegenkomt, meer dan mensen met overgewicht op het gebied van corona voorzorgsmaatregelen. “We komen het heel veel tegen, mensen worden dan doorgestuurd vanaf de huisarts of het ziekenhuis om door mede onze hulp sterker en fitter te worden.”

Het zal niet verbazen dat alle gesproken diëtisten vinden dat een gezond gewicht en levensstijl altijd waarde hebben. Zo zegt Lisanne Bruijsten, die vanuit verschillende plaatsen in de regio werkt: “Het is altijd goed om te beginnen met afvallen en een betere levensstijl. Corona staat daar los van.”