Burgemeesters steunen Achterhoek met video

“Het gaat met het virus in de Achterhoek niet goed”, zegt burgemeester Otwin van Dijk van Oude IJsselstreek, doelend op het groeiend aantal besmettingen. Waar de eerste coronagolf de regio relatief spaarde, is de situatie in de Achterhoek volgens de GGD in de tweede golf 'zeer ernstig'. Van Dijk kreeg zelf te maken met een uitbraak rond Sportclub Silvolde. “Het is een grillig virus dat zomaar met pieken ergens kan opduiken”, zegt de burgemeester. “Dat onderschrijft het belang dat we ons aan de maatregelen houden. Je kunt er ongelofelijk ziek van worden en dat is niet goed.”



De rol van burgemeesters tijdens de crisis is volgens Van Dijk lastig. “Het is met halve informatie hele maatregelen moeten nemen”, vindt de burgemeester. “Dat is wat het kabinet moet doen en dat is ook wat we als Achterhoekse burgemeesters met elkaar proberen te doen. Dat kan ongetwijfeld beter. Maar als je ziet hoe we met elkaar dit virus aanpakken, ben ik onder de indruk hoe alle mensen in de frontlinie en alle inwoners het doen.”



Scholder an Scholder

In de videoboodschap spreken, naast Van Dijk, de burgemeesters van Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre en Winterswijk. “Deze crisis heeft een enorme impact op ons allemaal, maar als ik dan zie hoe goed de meeste Achterhoekers zich houden aan de maatregelen, dan ben ik onder de indruk en vind ik dat ze een dik compliment verdienen. Hoe we met z’n allen scholder an scholder staan in deze lastige tijd”, aldus Van Dijk.