Overnachtingshaven Giesbeek op zijn vroegst klaar in 2023

De overnachtingshaven voor binnenvaartschippers, die in de Valeplas bij Giesbeek moet komen, is later klaar dan gepland. Door het wegvallen van een regeling moet Rijkswaterstaat de plannen en vergunningen aanpassen en dat kost veel tijd. Vermoedelijk is de overnachtingsplek pas in 2023 of 2024 klaar in plaats van in 2022.

De overnachtingsplek voor binnenvaartschippers komt in de 'westlob' van de Valeplas. De haven is volgens Rijkswaterstaat nodig omdat er langs de IJssel nu nog te weinig overnachtingsplekken zijn voor schippers. Er worden in totaal drie steigers gebouwd voor 11 schepen. In de eerste plannen zouden er meer ligplaatsen komen, maar dit is later bijgesteld.

Omwonenden en andere betrokkenen zijn door middel van een nieuwsbrief door Rijkswaterstaat op de hoogte gebracht. Het is nog niet duidelijk wanneer de plannen en vergunningen voorgelegd kunnen worden aan overheden, omwonenden en bedrijven uit de buurt. Vermoedelijk start de aanleg van de haven nu pas in 2022 en moeten de werkzaamheden uiterlijk in 2024 klaar zijn.

Zie ook: