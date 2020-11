Verzet tegen parkeren voor 2,50 euro per maand in Nijmegen West

Nicole Fielmieg kan nu haar auto altijd gratis voor de deur kwijt. Wel eens gebrek aan parkeerruimte hier? Nicole: “Nou ja, je ziet het zelf”, zegt ze terwijl ze om zich heen wijst naar alle lege parkeerplekken, “gebrek niet echt nee.”

'De gemeente creëert een probleem'

Toch wil de gemeente hier dus betaald parkeren invoeren om te voorkomen dat mensen die in het centrum hun auto niet meer kwijt kunnen, hier hun auto parkeren. Nicole begrijpt de gemeente niet. “De gemeente creëert een probleem door tweeduizend woningen te bouwen zonder parkeerplaatsen.”

Maar dat kan wethouder Tiemens goed uitleggen. “We hebben een enorme woningnood in Nijmegen. Vooral voor starters. Dus we gaan veel appartementen bouwen. Maar we kunnen niet voor iedere woning een parkeerplek maken, want dan worden die huizen veel te duur.”

Handtekeningen tegen betaald parkeren

Hans van Hooft van collegepartij SP is het daarmee oneens. “Dat is gewoon helemaal niet waar, want sociale huurwoningen kunnen tegenwoordig bijna rendabel gebouwd worden omdat corporaties tegenwoordig nul procent rente betalen.”

Nicole is ondertussen druk bezig met het ophalen van de handtekeningenlijsten die zij in de buurt heeft verspreid. Onder zo’n 400 huishoudens, omdat ze geen tijd meer had om alle huishoudens te bereiken. Volgens haar schatting worden in totaal zo’n 1600 huishoudens getroffen door het betaald parkeren. Ook wethouder Tiemens kan geen exact getal noemen omdat de plannen nog moeten worden uitgewerkt, maar zij komt op dezelfde schatting.

Omzetverlies

Volgens de enquête van Nicole is zo’n 90 procent van de ondervraagden tegen de invoering van het betaald parkeren. Ook Hennie Linders van buurtwinkel Jan Linders is tegen, al ziet hij ook de andere kant van het verhaal. “Ik zie ook vreemde mensen die ’s morgens de auto er neerzetten en die je hele dag niet meer ziet.”

Maarten Janssen van aquariumspeciaalzaak De Maanvis beaamt dat: “Ik volg ze natuurlijk niet, maar ik heb sterk de indruk dat er mensen zijn die hier hun auto neerzetten en vervolgens naar het station lopen om daar de trein te pakken.”

Maar beide ondernemers vrezen omzetverlies als er betaald parkeren wordt ingevoerd. Volgens Janssen zou de invoering van een blauwe zone een betere oplossing zijn. “Dan kunnen ze hun auto hier even neerzetten met een parkeerschijf op het dashboard, hun boodschappen doen en vervolgens weer opkrassen.”

Goedkope vergunning

Hennie Linders vult aan: “Het is toch te gek voor woorden dat bewoners hier voortaan moeten gaan betalen om hun auto te parkeren.” Maar wethouder Tiemens wijst erop dat het niet duur wordt voor bewoners, slechts 2,50 euro per maand.

Toch is er nog iets dat tegenstanders zoals Nicole dwarszit aan de nieuwe parkeerplannen van de gemeente. Tot nu toe is het gebruikelijk dat een ruime meerderheid van de bewoners achter de plannen voor betaald parkeren moet staan.

Ondemocratisch

Dat wil wethouder Tiemens veranderen: als tien procent van de bewoners er achter staat en uit metingen van de gemeente inderdaad een forse parkeerdruk blijkt, kan de gemeente betaald parkeren invoeren. Nicole Fielmieg: “Dat is volgens mij een minderheidsstem.”

SP'er Hans van Hooft is het met haar eens: “Daarmee wordt gewoon de democratie om zeep geholpen. En daar verzetten wij ons sterk tegen. Mensen zijn baas in eigen buurt en dat moeten we vooral zo houden.”

Woensdagavond bieden de buurtbewoners hun handtekeningen aan bij de inspraakronde van de Nijmeegse gemeenteraad. Binnenkort neemt de raad een beslissing over de nieuwe parkeerplannen.