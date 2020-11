Pasveer ambassadeur Vitesse in samenwerking Spieren voor Spieren

De twee partijen slaan per direct de handen ineen om spierziekten bij kinderen te verslaan. Doelman Pasveer is naar voren geschoven als het gezicht van de samenwerking. "De sport en de zorg staan hoog aangeschreven bij ons in de familie. Mijn beide ouders hebben gewerkt als fysiotherapeut. Mijn twee broers en zus zijn allemaal leraar lichamelijke opvoeding in het 'speciaal' onderwijs en mijn vriendin werkt in de zorg."

Dragelijker

"Ik hoop mijn bijdrage te kunnen leveren om kinderen met een spierziekte te helpen deze ziekte dragelijker te maken en in het mooiste geval helemaal te verslaan", zegt Pasveer.

Directeur Pascal van Wijk is uiteraard in zijn nopjes met de samenwerking. "Bij Vitesse weten wij hoe belangrijk, leuk en leerzaam sporten is. Wij zijn van mening dat met name kinderen dit moeten ervaren, om fit en gezond door het leven te gaan."

Online evenementen

"Omdat kinderen met een spierziekte niet altijd kunnen sporten, willen wij samen met Spieren voor Spieren bekijken hoe we eraan kunnen bijdragen om deze ziekte te kunnen verslaan. Dit zullen wij onder andere doen door middel van (online) evenementen, waarmee we geld inzamelen voor Spieren voor Spieren."

"Kinderen met een spierziekte kunnen niet wachten", zegt Minke Booij namens Spieren voor Spieren. "Elke dag met een spierziekte is er één te veel. Het is daarom fantastisch dat Vitesse hun gezonde spieren gaat inzetten om geld in te zamelen voor zieke spieren. Zo komt genezing voor kinderen met een spierziekte sneller dichterbij. Ook qua naam past Vitesse -snelheid in het Frans- dus zeer goed bij ons en onze wens om te versnellen."