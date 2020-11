Wilde achtervolging eindigt in crash, politie trekt wapen bij aanhouding

Een wilde politieachtervolging vanuit Duitsland is dinsdagavond geëindigd met een crash in Aalten. Daar werd de 31-jarige bestuurder met getrokken wapen aangehouden, nadat hij gas gaf toen een agent voor zijn auto stond.

De man uit het Duitse Dinslaken ging er bij een verkeerscontrole in Anholt vandoor. Een surveillerende diensthondengeleider zag hem rijden in de buurt van Varsseveld. Nadat hij een stopteken negeerde, werd de achtervolging ingezet.

50 km/u te hard

De Duitser haalde volgens de politie 'de meest gevaarlijke capriolen uit'. Zo ging hij meer dan 50 kilometer per uur te hard.

Uiteindelijk belandde de auto met de achterkant in de sloot langs de Gendringseweg in Aalten. Toen de agent uitstapte om hem aan te houden, gaf de bestuurder nog even gas.

Poging tot doodslag

De 31-jarige man is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Hij is overgebracht naar het politiebureau in Arnhem. Er wordt nog onderzocht waarom hij zo hard reed en of er alcohol of drugs in het spel was.