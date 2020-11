Zoek de ijskrabber maar op, er komt nachtvorst

In de nacht van woensdag op donderdag is er kans op nachtvorst. Dat zegt meteorologe Diana Woei van Weerplaza.

In Gelderland lag de temperatuur in de nacht van dinsdag op woensdag nog zo'n twee of drie graden boven het vriespunt, met een zonnetje in de ochtend en een klein beetje wind.

Volgens Diana Woei was daarom nog nergens in onze provincie de autoruitenkrabber nodig. Maar daar komt al snel verandering in. Ze verwacht dat in de nacht naar donderdag de juiste omstandigheden aanwezig zijn voor nachtvorst: "Ik zat dus wel te denken aan morgenochtend, want dan heb ik, denk ik, wel mijn autoruitenkrabber nodig. En ja, ik heb ook zo'n dekje dat ik op de ruit kan leggen."

Temperatuur op neushoogte

Met minder wind en in brede opklaringen kan het in de nacht naar donderdag behoorlijk gaan afkoelen, vertelt Woei: "Twee graden op neushoogte, en aan de grond betekent dat lichte vorst. En dan heb je de autoruitenkrabber nodig."

Maar er kan ergens anders in Gelderland ook plaatselijk mist gaan ontstaan. "Mogelijk blijft die mist hangen, want er is weinig wind. Maar er zijn ook gebieden waar de donderdag begint zoals de woensdag: met zonneschijn", aldus Woei.

Beter mee verlegen, dan om verlegen

Woei laat zich niet verrassen door het weer. Ze neemt alle noodzakelijke maatregelen, om niet met een bevroren autoruit te staan. Ze gaat dus zeker niet dat dekje op de autoruit vergeten te leggen: "Ik moet heel vroeg op en dan vind ik het heel vervelend als ik dan de ruiten moet krabben en de buurt wakker moet maken."

Luister naar het gesprek met Diana Woei op Radio Gelderland: