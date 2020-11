Ook dit theater in Culemborg moet dicht: 'Laatste stukje ontspanning is nu weg'

"Dicht', verzucht ze. Het was geen verrassing, maar toch is er sprake van teleurstelling bij haar, het personeel en de vrijwilligers van het theater en filmhuis van Culemborg. "Er is enorm hard gewerkt om toch voorstellingen te kunnen organiseren. Die zijn vrijwel allemaal uitverkocht. We doen er mensen ontzettend veel plezier mee. En dat houdt nu op. Dat laatste stukje ontspanning wat er nog te vinden is 's avonds in de stad, dat is weg."

"Als ik andere maatregelen tot half december hoor, dan denk ik dat het een illusie is. Ik denk dat we op meer weken moeten rekenen."

Dat zou ook financiële gevolgen hebben. "Dit jaar komt het nog wel goed. We hebben natuurlijk ook nog wel inkomsten gehad. Maar onze zorgen richten zich vooral op 2021. Hoe gaat het dan?"

Eenzaamheid

"Ik hoorde de minister-president ook over eenzame mensen spreken. Dat coronavirus dringt door tot elke vezel van je bestaan. Dat geldt voor iedereen. Een van de weinige dingen die nog konden en die leuk zijn, was hier naar de Fransche School te gaan. Even twee uur je zorgen vergeten. Die functie heeft het voor zoveel mensen. En ja, dat is nu even voorbij. Dat is een hard gelag."