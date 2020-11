Dure merkbrillen gestolen bij meerdere inbraken, daders nog niet gevonden

De politie is op zoek naar de daders van een reeks inbraken bij opticiens. Er werd dinsdagavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht geschonken aan die inbraken, die in de zomer plaatsvonden. Een daarvan was in Apeldoorn.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Bij de inbraken werden dure merkbrillen van bijvoorbeeld Cartier buitgemaakt.

In Apeldoorn werd in de nacht van 30 juli rond 04.00 uur een opticien geplunderd. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een donkere auto door de Hoofdstraat rijdt en hoe de daders de winkel plunderen. Er wordt voor zo’n 20.000 euro aan brillen buitgemaakt.

Ook in Zwolle en Deventer is in de zomer toegeslagen bij opticiens. De gelijkenissen in het postuur van de inbrekers in Apeldoorn en die in Zwolle zijn opvallend, zo bleek tijdens Opsporing Verzocht.

De politie onderzoekt nog of er mogelijk een verband is tussen de incidenten en hoopt dat er mensen zijn die tips hebben.