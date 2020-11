Loes ten Dolle hekelt 'vele akkefietjes' in digitale raadszaal: 'Sorry, Winterswijk'

Loes ten Dolle, de 25-jarige fractievoorzitter van D66 in de Winterswijkse gemeenteraad, vindt dat het ontbreekt aan 'naoberschap' in de digitale raadszaal. Ze hekelt de 'vele onderliggende interne akkefietjes.'

De onderlinge verhoudingen zijn vooral de laatste maanden verziekt binnen de Winterswijkse gemeenteraad en ook Ten Dolle zelf zette soms de toon door op scherpe wijze te debatteren. Ook daarvoor ging ze door het stof: "Ook ik blijf niet verschoond. En daarom wil ik mijn excuses aan de inwoners van Winterswijk maken. Sorry, Winterswijk."

Overboord gegooid

Ze riep de andere fracties op het naoberschap weer te omarmen. "We moeten als raad met een spiegel naar onszelf kijken, alles wat te maken heeft met het naoberschap lijkt hier in deze digitale raadzaal overboord te zijn gegooid. Er is nog weinig van over", stelde Ten Dolle.

De fractievoorzitter van D66, die ambities heeft voor een zetel in de Tweede Kamer, maakte geen onderscheid tussen coalitie of oppositie: "Iedereen leeft op een eigen eiland en blijft bij zijn eigen koppigheid. Er is niets gezamenlijks, niets gelijkwaardigs, niets Winterswijks meer aan. Laten wij die naoberschap-raad zijn, waar we in gezamenlijkheid bouwen aan een sterk Winterswijk."

Dat het ook anders kan, bleek volgens Ten Dolle wel uit de gezamenlijke strijd voor het behoud van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix: "Zoals we samen optrokken in het ziekenhuisdossier, die beweging hebben we nu hard nodig."

'Niet om zoete broodjes te bakken'

Of de woorden van Ten Dolle aansloegen? CDA-raadslid Wim Elferdink wees erop dat Winterswijks Belang net als het CDA bij eenzelfde onderwerp een motie heeft ingediend. "Bedoelt u dat met naoberschap?", vroeg Elferdink, waarop Ten Dolle ontkennend antwoordde. Peter Voogt (GroenLinks) onderschreef de woorden van Ten Dolle wél.

Toen Tom van Beek (Voor Winterswijk) in haar ogen op de tenen van andere partijen ging staan, wees Ten Dolle opnieuw op het naoberschap, waarop Van Beek riposteerde: "We zitten ook in de raad om zaken te benoemen en niet om zoete broodjes te bakken."

Ook PvdA-voorman Ubel Zuiderveld kwam met betrekking tot de toekomstige museumvisie terug op de onderlinge verhoudingen in de raad. "Graaf je niet in, kom nader tot elkaar. Alleen hakken in het zand werkt niet", aldus Zuiderveld.