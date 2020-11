Onze Gerwin gaat de hele nacht naar de Amerikaanse verkiezingen kijken

Een bank, een biertje en wat chips, veel meer heeft Gerwin niet nodig om de hele nacht voor de tv gekluisterd te zitten. Misschien wat koffie, om wakker te blijven. Samen met een vriend gaat hij vannacht de Amerikaanse verkiezingen volgen.

"Normaal doen we dat met meer vrienden, maar dat is nu wat lastig in coronatijd. Dus zijn we met z'n tweeën. We kijken bij hem, want hij heeft een grotere tv. Dat is toch wel lekker als je de hele nacht gaat kijken", vertelt Gerwin.

Grote show

Het wordt de vierde keer dat hij 's nachts voor de buis zit om 'Election Day' te volgen. "De politiek vind ik sowieso interessant, maar verkiezingen vind ik helemaal leuk", vertelt hij over zijn passie. "De Amerikaanse verkiezingen zijn één grote entertainmentshow. Dan is er een enorme flash en denk je dat er een doorbraak is in het nieuws, maar blijkt het too close to call."

Het is maar goed dat hij zo enthousiast is, want het kan nog weleens lang duren voordat de uitslag bekend is. "Ik kan me van Obama herinneren dat het om een uur of vijf wel duidelijk was. Dan kwam de uitslag van Californië binnen en wist je: hij heeft gewonnen. Nu is het wel anders met Trump en Biden."

Dat komt mede doordat er ontzettend veel per post is gestemd. Meer dan 100 miljoen Amerikanen brachten al een stem uit, waarvan ruim 64,5 miljoen per post. "De kans is dat je morgenochtend om 8.00 uur aan het ontbijt zit en nog steeds niet weet wie gewonnen heeft."

Meer sjeu

Als volger van de Gelderse politiek is Gerwin niet vies van stapels papieren, vergaderingen en wollige taal. "Het kan niet verder van de Amerikaanse verkiezingen afstaan. De politiek in de provincie staat bekend als saai en degelijk. Af en toe mag er meer pit en sjeu in, al vinden ze zelf van niet. Ze vinden het wel fijn dat er op inhoud gedebatteerd wordt."

Zelf zou hij liever zien dat 'het randje' wat meer wordt opgezocht. "Dat maakt de politiek interessant en aantrekkelijk. Zonder dat ik zeg dat ze modder moeten gaan gooien, hoor."

Eerst voetbal

De Amerikaanse verkiezingen zijn de hele nacht te volgen bij onder meer bij de NOS op NPO 1. Gerwin gaat eerst nog even zijn bed in. "Om 21.00 uur ga ik nog even voetbal kijken, daarna gaat het beginnen. Ik heb er zin in."

Luister het gesprek met Gerwin op Radio Gelderland terug.