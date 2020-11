Museum, bios en zwembad op slot, 'reis niet naar het buitenland'

Minister-president Mark Rutte sprak van een verzwaringspakket dat bovenop de nu geldende maatregelen komt. Hij zei dinsdagavond dat, nuchter kijkend naar de cijfers, het 'niet slecht' gaat met Nederland.

"Maar zeker ook niet goed. De cijfers in ziekenhuizen stijgen nog altijd door en het is pompen of verzuipen. Dat betekent dat mensen met andere aandoeningen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Daarom is het tijd voor extra maatregelen. We willen op meer plekken zorgen voor minder samenkomsten en minder bewegingen."

'Reis niet naar het buitenland'

Naast de aangekondigde maatregelen roept het kabinet de Nederlandse bevolking met klem op de komende maanden niet naar het buitenland te reizen. "We willen niet dat mensen die naar het buitenland op vakantie gaan, het virus mee terugbrengen. Reis dus niet naar het buitenland, tenzij het echt niet anders kan", lichtte Rutte toe.

Het negatieve reisadvies komt er op advies van het Outbreak Management Team (OMT), dat al langer voorstander was van die maatregel. Geen tripjes in de kerstvakantie dus, of rond de jaarwisseling. Daarnaast wil het kabinet niet dat mensen een wintersportvakantie boeken, met alle risico's van dien.

Met twee man buiten

Onderdeel van de meest recente maatregelen was een samenzijn van maximaal vier personen buiten, kinderen tot 12 jaar niet meegerekend. Dat gaat met ingang van woensdagavond omlaag naar twee. Wie met meer dan één vriend of vriendin buiten loopt, kan een boete krijgen. Binnen blijven is nog steeds het devies, maar wie écht de deur uit moet kan dat nu nog doen. Aandacht en interesse voor hen die eenzaam zijn, is van groot belang, zei Rutte.

Bruiloften en uitvaarten

Het aantal personen dat welkom is op een bruiloft of uitvaart gaat omlaag, zo deelt het kabinet mee via de bekende overheidskanalen. Voor huwelijksgelegenheden gold een maximum van dertig personen; dat gaat omlaag naar twintig. Voor begrafenissen en crematies zakt het aantal toegestane personen van 'onbeperkt' naar dertig.

Nederland gaat na de komende twee weken terug naar de gedeeltelijke lockdown, zoals we die nu al enige tijd kennen. Het verzwaringspakket aan maatregelen is dan niet meer van kracht. De gedeeltelijke lockdown zal zeker tot midden december aanhouden.

Grote regionale verschillen

Per regio verschilt het aantal besmettingen sterk, zei premier Rutte dinsdagavond. Er worden daarom extra pakketten gemaakt om het aantal coronabesmettingen in delen van Nederland terug te dringen. Daarbij moet gedacht worden aan een avondklok, sluiting van detailhandel en van scholen.

Zorgen om de zorg

Minister Hugo de Jonge zei dat er nog steeds veel te veel mensen besmet raken. "In twaalf regio's zijn het er minder geworden, maar in dertien regio's zijn het er méér geworden. We kijken echter ook naar andere ontwikkelingen. In de ziekenhuizen gaat het nog niet goed. Iedere dag komen er meer patiënten bij dan dat er naar huis mogen. We zijn er nog niet. Als we de piek in de tweede golf vergelijken met de eerste, zien we verschillen", aldus De Jonge.

Het baart hem zorgen dat het aantal besmettingen na de piek langzamer daalt dan waar eerder dit jaar sprake van was. De reguliere zorg komt meer en meer in de verdrukking. "Niet alleen de knieoperatie, maar ook behandelingen voor hart- en vaatziekten", zei de minister. De huidige maatregelen zijn dan ook mede genomen met het oog op het ziekenhuispersoneel en mensen die terecht moeten in de ziekenhuizen.

Na december

Het verzwaringspakket met maatregelen zoals dat dinsdagavond werd aangekondigd, eindigt over twee weken. Daarna treedt de gedeeltelijke lockdown zoals we die nu kennen weer in werking - zeker tot half december. Wat daarná weer mogelijk is, weet het kabinet nog niet. Kerst vieren zal dit jaar anders zijn dan Nederland gewend is, maar De Jonge zei dat het Nederlandse volk het samen moet doen.

