Betalen met doorgeknipte bankpas. Hoe dan?

Ze knipte haar pas in vier stukken na een telefoontje van ‘haar bank’ en toch werd onder meer in Arnhem geld van haar rekening gehaald, omdat de pincode vermoedelijk is afgekeken toen ze boodschappen deed.

De vrouw is voor enkele duizenden euro’s het schip in gegaan. Onder meer door transacties bij Albert Heijn in Arnhem.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

Het slachtoffer was gebeld door iemand die zich voordeed als een medewerker van de bank, legt politiewoordvoerder Jennifer Schoorlemmer uit. "Hij vertelde dat de vrouw een nieuwe bankpas zou krijgen en dat ze haar oude pas verticaal moest doorknippen. Dat deed ze. De bankpas is dezelfde dag nog opgehaald."

Herken je de man die we op in Arnhem gemaakte beelden laten zien? Bel dan de politie op 0800-6070 of neem contact op met Meld Misdaad Anoniem als je anoniem wilt blijven. Het zaaknummer is: 2020376214.

Hier vind je een tipformulier als je online informatie wilt delen.