Bioscoopexploitant haakt voorlopig af

Albert Jan Vos, bioscoopondernemer uit het noorden van het land, is op zijn zachtst gezegd niet blij met het handelen van de gemeente Tiel. Vos werd geconfronteerd met het feit dat er meerdere gegadigden zijn om een bioscoop te starten in de voormalige bibliotheek in Tiel, terwijl hij dacht dat hij de enige serieuze gesprekspartner was. "Door een ambtenaar van de gemeente zijn we meerdere keren benaderd om een plan uit te werken, en daar waren we mee bezig. Nu blijkt dat we in onze ogen helemaal niet serieus zijn genomen. Tegen de wethouder heb ik nu gezegd dat wij afhaken en heb hem veel succes gewenst met de overige partijen. Wij doen voorlopig niet meer mee."

Wethouder Brink baalt van het afhaken van deze partij. Brink:"Ik heb nog contact gehad met Vos, maar als iemand niet meer wil houdt het op. Wij hebben tot nu toe alle procedures goed doorlopen. Uiteindelijk gaat het erom dat Tiel een nieuwe bioscoop krijgt. Daar is het mij om te doen en daar blijf ik me voor inzetten".



De Metrobioscoop ging in het voorjaar dicht. Het was de eerste bioscoop van Nederland die het hoofd niet langer boven water kon houden dankzij de coronacrisis. De eigenaar, Arcaplex, was eerder al afgehaakt om een nieuw complex te bouwen op de plaats waar nu de oude bibliotheek is gevestigd. Deze organisatie kreeg de financiering niet rond.



Vos, geen onbekende in de bioscoopwereld, wilde in Tiel een modern gebouw neerzetten met horecagelegenheid en filmzalen, waarbij de gast optimaal verwend wordt. Dat plan staat nu in de ijskast.