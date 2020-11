Alweer ingebroken, gasflessen weg bij installatiebedrijf

De inbraak bij het installatiebedrijf aan de Marconistraat in Nijkerk is in de nacht van zondag 20 op maandag 21 september.

In de gasflessen die de dieven stelen zit koudemiddel. Koudemiddel wordt in het criminele milieu bijvoorbeeld gebruikt bij plofkraken.

In het geval van Nijkerk gaan de inbrekers te werk met een slijptol. Als de buit binnen is, gaan ze er in een bestelauto vandoor.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

Weet je wie deze daders zijn of heb je informatie over de auto? Aarzel niet en waarschuw de politie via 0800-6070. Je mag ook Meld Misdaad Anoniem bellen op 0800-7000. Het zaaknummer is: 2020448901. Er is ook een tipformulier op de website van de politie.